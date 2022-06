Vivo X80 Pro debiutuje w Polsce. Mój aparat pójdzie w odstawkę

Daty europejskiej premiery Vivo X80 Pro są już znane. Smartfon, który ma zmienić oblicze fotografii i wideo w telefonach, zadebiutuje już bardzo niedługo, jednak jego cena może niejedną osobę powalić na kolana.

Znamy już datę premiery vivo X80 Pro w całej Europie - w tym w Polsce! W naszym kraju już 27 czerwca zobaczymy, co potrafi kolejny flagowiec firmy. X80 Pro to niesamowicie ciekawy smartfon, gdyż cały marketing wokół niego skupiony jest na możliwościach jego aparatu i kamery. Za tę działkę ma odpowiadać firma Zeiss, która współpracuje z vivo przy produkcji tego smartfona. Jednak ta współpraca nie zamyka się w samym dodaniu swojego logo do kamery - Zeiss opracował specjalną powłokę obiektywów, a także bardzo dużą część oprogramowania kamery.

Fot. Vivo

Niestety, za tak ścisłą integrację i dobre dopracowanie tego foto-smartfona trzeba będzie sporo zapłacić. Na naszym rynku ma on pojawić się w dosć kosmicznej cenie, wynoszącej aż 5999 zł. Co jeszcze oferuje telefon za takie pieniądze? Według mnie jest to naprawdę ciekawy telefon dla osób, które szukają czegoś naprawdę specjalnego - możliwości aparatu i kamery robią piorunujące wrażenie. Co jakiś czas słyszymy o końcu lustrzanek, to właśnie takie smartfony mogą urzeczywistnić takie groźby.

Fot. Vivo

Przed europejską premierą słyszeliśmy informacje o dwóch wariantach vivo X80 Pro - jednej z procesorem Snapdragon 8 Gen 1, drugiej z rywalizującym z nim Mediatekiem Dimensity 9000. Okazuje się, że ta druga wersja pozostanie dostępna wyłącznie w Chinach, a u nas pojawi się tylko wariant z procesorem firmy Qualcomm. W smartfonie dostaniemy też 12 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci wewnętrznej. Będzie on dostepny tylko w czarnym kolorze.

Fot. Vivo

Jednak to nie wszystkei informacje na temat nadchodzącego telefonu. Clue programu to jego aparaty. Na tylnym panelu, w monstrualnym module, znajdziemy aż cztery sensory: 50 MP czujnik z matrycą GNV, obiektyw szerokokątny 48 MP, aparat portretowy z gimbalem 12 MP, a także teleskopowy zoom 8 MP. Ze wszystkimi obiektywami współpracuje specjalny czip Vivo V1+, który odpowiada za obliczenia potrzebne przy elektronicznym wywoływaniu zdjęć cyfrowych. Za pokazywanie nagranych filmów odpowiedzialny będzie 6,78-calowy ekran 2K 120 Hz.