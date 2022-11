Vivo X90 Pro Plus deklasuje Galaxy S22 Ultra! Smartfon jest lepszy niemalże pod każdym względem

Nowy flagowiec marki Vivo zadebiutował na rynku w zeszłym tygodniu.

Źródło: Twitter / Yabhishekhd

Vivo X90 Pro Plus zaprezentowany

Vivo X90 został zaprezentowany z trzech różnych wariantach oznaczonych jako: X90, X90 Pro oraz X90 Pro Plus. To właśnie ostatni z pokazanych modeli otrzymał najmocniejsze podzespoły i będzie konkurentem topowych flagowców z 2023 roku. Na ten moment Vivo X90 Pro Plus jest zdecydowanie jednym z najciekawszych smartfonów na rynku, a składa się na to wiele elementów.

Czy Vivo X90 Pro Plus jest mocniejszy niż Galaxy S22 Ultra?

Na wstępie warto zaznaczyć, że flagowiec Samsunga zadebiutował na początku tego roku, a więc jest znacznie starszym urządzeniem niż Vivo X90. Bezpośrednim konkurentem chińskiego flagowca będzie Galaxy S23 Ultra, ale na jego premierę musimy jeszcze poczekać.

Największa przewagą nowego Vivo nad pozostałymi flagowcami jest Snapdragon 8 Gen 2, czyli procesor, który został użyty do jego konstrukcji. Większość topowych smartfonów (w tym S22 Ultra w wersji amerykańskiej) opiera się na poprzedniej wersji chipsetu lub jego pośrednim wariancie oznaczonym jako 8 Gen Plus 1. Testy jasno wskazują na wyraźną dominację nowej jednostki nad jej starszymi odsłonami.

Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć o tym, że europejskie modele Galaxy S22 Ultra zostały oparte na Exynosie 2200, a więc przepaść w testach wydajnościowych między smartfonami będzie jeszcze większa. Vivo X90 Pro Plus oferuje jednak nie tylko lepszy procesor, ale i bardziej zaawansowane możliwości fotograficzne. Nowy flagowiec został wyposażony w sensor Sony IMX989 o wielkości 1-cala. Jest to znacznie lepsza matryca niż w przypadku Vivo X80 Pro, a już ten smartfon robił niesamowite zdjęcia (naszą recenzję urządzenia możecie przeczytać tutaj).

Źródło: Vivo

Vivo X90 Pro Plus oferuje równie duży zoom optyczny co Galaxy S22 Ultra (10x przybliżenie), a jego obiektywy sygnowane są marką Zeiss, która specjalizuje się w branży optycznej. Dodatkowo smartfon obsługuje znacznie większą moc ładowania (80 W kontra 45 W), chociaż został wyposażony w mniejszą baterię.

Z niecierpliwością czekamy na możliwość porównania nowego Vivo do Galaxy S23 Ultra, którego debiut mamy zobaczyć w lutym przyszłego roku. Oba smartfony z całą pewnością będą walczyły o tytuł najwydajniejszego flagowca i najlepszego urządzenia do mobilnej fotografii.