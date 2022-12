Vivo X90 Pro Plus już wkrótce będzie dostępny w Europie! Ten smartfon jest mocniejszy niż Galaxy S22 Ultra

Flagowiec należy do topowych urządzeń na rynku mobilnym.

Źródło: Vivo

Najnowsze flagowce od Vivo zostały zaprezentowane w listopadzie tego roku. Wśród pokazanych modeli znalazły się warianty: X90, X90 Pro oraz X90 Pro Plus. Zdecydowanie najciekawiej prezentuje się ostatni ze smartfonów, który stał się pierwszym telefonem opartym na procesorze Snapdragon 8 Gen 2.

Do sieci wyciekła właśnie data globalnej premiery urządzenia. Nie została ona jeszcze oficjalnie potwierdzona, ale wydaje się mocno prawdopodobna. Smartfon miałby zadebiutować 31 stycznia 2023 roku, a więc około 2 miesiące po swojej azjatyckiej premierze. Wpisywałoby się to w politykę firmy Vivo, która wypuszcza swoje flagowce na globalny rynek kilka miesięcy po ich premierze w Chinach.

Źródło: MySmartPrice

Największa przewagą nowego Vivo nad większością tegorocznych flagowców jest Snapdragon 8 Gen 2, czyli procesor, który został użyty do jego konstrukcji. Znaczna część topowych smartfonów (w tym S22 Ultra w wersji amerykańskiej) opiera się na poprzedniej wersji chipsetu lub jego pośrednim wariancie oznaczonym jako 8 Gen Plus 1. Testy syntetyczne nie pozostawiają złudzeń i wyraźnie wskazują na to, że nowy procesor jest mocniejszy od poprzednika.

Vivo X90 Pro Plus oferuje także znacznie większe możliwości fotograficzne niż Galaxy S22 Ultra. Flagowiec posiada sensor o wielkości 1-cala oraz równie duży zoom optyczny, co smartfon Samsunga. Obiektywy producenta są dodatkowo sygnowane marką Zeiss, która specjalizuje się w branży optycznej.

Warto w tym miejscu zauważyć, że już wkrótce na rynku pojawi się Galaxy S23 Ultra, który będzie zdecydowanie lepszy od swojego poprzednika. Jeszcze ciekawszym porównaniem będzie więc zestawienie nowego Vivo z kolejnym flagowcem Samsunga.