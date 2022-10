Vivo X90 na kolejnych przeciekach! Czy będzie miał szansę z Xiaomi 13 i Galaxy S23?

Początek 2023 roku będzie bardzo bogaty w premiery nowych smartfonów. Na rynku zobaczymy nowe urządzenia Samsunga z serii Galaxy S23, flagowego Xiaomi 13 oraz Vivo X90, który może zaskoczyć wielu fanów branży mobile. Smartfon najprawdopodobniej zadebiutuje jeszcze w tym roku w Chinach, ale na jego światową premierę będziemy musieli poczekać trochę dłużej.

Vivo X90 będzie dostępny w dwóch wariantach - podstawowym X90 oraz droższym X90 Pro. Tańszy model zostanie wyposażony w procesor MediaTek Dimensity 9200 oraz baterię o pojemności 4700 mAh. Jak na chiński smartfon przystało, otrzyma on możliwość szybkiego 120 W ładowania, dzięki któremu pełen poziom baterii uzyskamy w zaledwie kilka minut. Wyświetlacz w podstawowym modelu ma być panelem AMOLED z częstotliwością odświeżania obrazu na poziomie 120 Hz.

Vivo X90 zapowiada się interesująco, jednak pod względem wydajności będzie prawdopodobnie odstawał od Xiaomi 13 oraz Galaxy S23 Ultra. Tyczy się to jednak tylko podstawowej wersji, a Vivo X90 otrzyma także wariant oznaczony jako Pro.

Get your money ready for the vivo X90 Pro+ in December, 1" main camera, new telephoto sensor, new telephoto algorithm, Snapdragon 8gen2+LPDDR5x+UFS4.0, new Samsung top E6 screen. @sondesix