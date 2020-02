Vivo Z6 zostanie zaprezentowane 29 lutego

Vivo potwierdziło, że ostatniego dnia lutego pokaże swojego najnowszego smartfona. Czego można się po nim spodziewać?

Vivo zaprezentuje smartfona z kolejnej generacji rodziny Z. Co o nim wiemy? Nie za dużo, ale kilka podstawowych informacji jest. Przede wszystkim to, że będzie pierwszym smartfonem 5G od tego producenta. Ma wspierać zarówno tryb SA (standalone), jak i NSA (non-standalone). Jest to również pierwsze urządzenie Vivo z procesorem Snapdragon 765G na pokładzie. Pod obudową znajdzie się bateria o pojemności 5000 mAh, wspierająca szybkie ładowanie 44W. Ma to pozwolić na pełne naładowanie akumulatora od 0% do 100% w czasie jednej godziny.

Jeśli chodzi o design, Vivo Z6 nie będzie mieć notcha, zamiast tego w wyświetlaczu znajdzie się otwór z obiektywem aparatu przedniego. Aparat tylny ma składać się z trzech obiektywów, którym towarzyszy dioda LED. Niestety, brak jakichkolwiek informacji o ich rodzajach, ale można założyć, że główny to minimum 48 Mpix. Z tyłu urządzenia ma znaleźć się również czytnik linii papilarnych. Vivo Z6 ma zadowolić miłośników gier, dlatego wyposażono go w system chłodzenia za pomocą cieczy. Jeszcze przed prezentacją powinniśmy poznać dokładną specyfikację - 22 lutego ma ruszyć przedsprzedaż telefonu.