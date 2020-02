Vivo iQOO 3 - render pokazuje pełen wyświetlacz

Pierwszy smartfon Vivo z procesorem Snapdragon 865 ma zostać zaprezentowany już niebawem. W sieci znalazł się jego render.

Vivo iQOO 3 to smartfon 5G, który oprócz nowoczesnego procesora Snapdragon 865 ma mieć również aparat tylny z czterema obiektywami - główny to 48 Mpix. Będzie to pierwszy w historii marki telefon z taką ich ilością. Na renderze, który znalazł się w chińskiej sieci społecznościowej Weibo, widzimy wyświetlacz bez notcha, za to z otworem na obiektyw aparatu w prawym, górnym rogu. Jak podaje przeciek, wyświetlacz to OLED, a częstotliwość jego odświeżania wynosi 60 Hz. Jak na smartfon z ambicjami gamingowymi to nie za dużo. Z boku widzimy przycisk zasilania oraz regulacji głośności.

Vivo iQOO 3 ma zasilać bateria o pojemności 4410 mAh i jak pisaliśmy wcześniej, prawdopodobnie będzie wspierać szybkie ładowanie 55W. Samo Vivo nie zdradziło jeszcze daty premiery urządzenia, ani też jego ceny. Ostatnie plotki na ten temat mówią o marcu b.r. Spodziewamy się, że cała submarka iQOO najpierw zadebiutuje w Indiach, a dopiero potem zagości na innych rynkach świata. Ma prezentować modele tanie, ale z najlepszymi podzespołami w swojej klasie cenowej, dlatego warto śledzić jej rozwój.