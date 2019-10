Vivo iQOO Neo 855 - smartfon dla graczy ze Snapdragonem 855 zadebiutuje już w przyszłym tygodniu

Linia gamingowych smartfonów od Vivo już niebawem wzbogaci się o kolejny model - iQOO Neo 855.

Na początku tego roku firma Vivo zaprezentowała swoją nową submarkę - IQOO, która zajmuje się tworzeniem wydajnych smartfonów dla graczy. Debiutanckim urządzeniem nowej marki był smartfon - Vivo iQOO. Następnie producent wzbogacił swoją linię produktów o trzy kolejne smartfony: IQOO Neo, IQOO Pro oraz IQOO Pro 5G. Już niebawem, ten niezwykle płodny producent zaprezentuje nam kolejny sprzęt dla graczy - Vivo IQOO Neo 855.

Przedstawiciele chińskiego producenta oficjalnie potwierdzili dzisiaj, że dokładnie za tydzień (24 października) odbędzie się konferencja w Pekinie, na której poznamy najnowszego członka rodziny IQOO. Choć Vivo nie zdradziło żadnych szczegółów na temat specyfikacji smartfonu, to śmiało możemy założyć, że będzie on napędzany przez procesor Qualcomm Snapdragon 855 (poprzednik otrzymał Snapdragona 845). Co więcej, benchmark AnTuTu, ujawnił nam również, że IQOO Neo 855 otrzyma co najmniej 8 GB pamięci RAM i 256 GB przestrzeni na dane.

Co nieco na temat urządzenia zdradza nam także opublikowana dzisiaj fotografia smartfonu. Widzimy na niej, że chiński producent zadbał o potrójny aparat główny oraz pojedynczą kamerkę do selfie umieszczoną w niewielkim wycięciu notch.

Więcej informacji na temat Vivo IQOO Neo 855 powinniśmy otrzymać w nadchodzących dniach.

źródło: gsmarena.com/antutu