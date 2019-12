Vivo iQOO Neo 855+ trafia do AnTuTu, premiera smartfona coraz bliżej

Serwis AnTuTu ujawnił nam kolejne elementy specyfikacji nadchodzącego smartfona - Vivo iQOO Neo 855+.

Gamingowa submarka Vivo - iQOO, zaprezentowała w październiku tego roku smartfon iQOO Neo 855. Chiński producent nie ma jednak zamiaru zakończyć aktywności w 2019 roku na tym urządzeniu i już szykuje się do premiery jego ulepszonej wersji - iQOO Neo 855+, która właśnie trafiła do bazy danych serwisu AnTuTu.

Nadchodzący smartfon producenta zameldował się w serwisie AnTuTu pod nazwą kodową vivo V1936AL i uzyskał wynik na poziomie 503734 punktów. Tak dobry rezultat nie specjalnie nas dziwi bowiem na pokładzie urządzenia znajduje się ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 855+ (2,96 GHz) z GPU Adreno 640 i aż 12 GB pamięci RAM. Do tego będziemy mogli liczyć na 128 GB przestrzeni na dane.

Według wcześniejszych danych, opublikowanych m.in. przez TENAA, iQOO Neo 855+ otrzyma również: 6,38-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ (2340 x 1080 pikseli) i proporcjach 19,5:9 oraz akumulator o pojemności 4500 mAh z funkcją szybkiego ładowania (33W). Jako iż jest to ulepszona wersja smartfonu iQOO Neo 855, to możemy śmiało założyć, że znajdzie się w nim również co najmniej potrójny aparat główny (12 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix) oraz 16 Mpix kamerka do selfie.

Biorąc pod uwagę intensywność "przecieków" na temat urządzenia, możemy się spodziewać, że już niebawem zostanie ono oficjalnie zaprezentowane.

źródło: gizmochina.com