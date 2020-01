Vivo patentuje Super FlashCharge

Super FlashCharge będzie nazwą handlową dla nowego systemu szybkiego ładowania przewodowego smartfonów Vivo.

Na stronie EUIPO (European Intellectual Property Office) wypatrzono właśnie nową aplikację dotyczącą przyznania nazwy Super FlashCharge dla Vivo - chińskiego producenta smartfonów. Informacja ta została po raz pierwszy przekazana przez @stufflistings za pomocą konta na Twitterze.

Możemy założyć, że najnowsza nazwa Super FlashCharge zostanie wykorzystana jako nazwa handlowa dla nowego systemu ładowania, nad którym pracuje Vivo. Według wcześniejszych przecieków nowe, flagowe smartfony chińskiego producenta mogą zaoferować nawet 55 W ładowanie przewodowe kompatybilne ze standardem USB Power Delivery.

Z dużą dozą prawdopodobieństwa wszystko wskazuje na to, że Vivo planuje wprowadzenie nowego flagowca z super szybkim ładowaniem przewodowym. W chili obecnej to właśnie chińskie firmy technologiczne oferują najszybsze systemy ładowania do swoich smartfonów. Wystarczy przypomnieć, że wszystko zaczęło się w zeszłym roku od Huawei'a P30 Pro. Flagowiec chińskiego giganta z aparatami z logo Leica dostarczany jest z 40 W ładowarką przewodową w zestawie. Podobne zasilacze o mocy zwiększonej o zaledwie 5W służą obecnie do ładowania wielu laptopów.

Przez ostatni rok systemy szybkiego ładowania rozwinęły się w zaskakującym tempie. Najszybsze ładowanie przewodowe oferuje w chwili obecnej Oppo ze swoim modelem Reno Ace, który jest w stanie przyjąć nawet 65 W. Na ten moment do czasu implementacji grafenowych baterii producentom ciężko zaoferować jeszcze szybsze ładownie.

Vivo Super FlashCharge będzie nieco wolniejsze od ładownia Oppo, ale 55 W nadal robi wrażenie i pozwala naładować baterię o pojemności 4000 mAh do pełna w około pół godziny.

