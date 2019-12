Vivo patentuje nowe sposoby na eliminację wycięcia notch

Chiński producent opatentował kilka nowych, ciekawych sposobów na pozbycie się wycięcia notch. Niektóre rozwiązania naprawdę zaskakują.

Producenci smartfonów na wszelkie sposoby próbują walczyć z niezbyt cenionym przez użytkowników notchem. Jedno z najpopularniejszych obecnie rozwiązań, zaprezentował pod koniec ubiegłego roku Samsung, który jako pierwszy przedstawił smartfon z "oczkiem" aparatu do selfie zatopionym bezpośrednio w ekranie, a był nim Galaxy A8s. Obecnie niemal każdy producent ma w swoim portfolio podobne urządzenie.

Vivo postanowiło pójść krok dalej i nieco rozwinąć propozycje Samsunga. Chińska Krajowa Administracja Własności Intelektualnej (CNIPA) przyznała producentowi patenty na trzy nowe zastosowania poczwórnego aparatu do selfie.

Pierwszy z nich prezentuje nam przedni panel smartfonu, w którym w każdym rogu ekranu znajduje się jeden obiektyw aparatu. Pozostałe dwa patenty ujawniają bardziej "klasyczne" rozwiązanie z podwójnymi aparatami w każdym z górnych rogów ekranu. Różnią się one głównie wykończeniem. Śmiało możemy stwierdzić, że lepiej prezentuje się drugi wariant, który powoduje, że "oczka" aparatów zajmują zdecydowanie mniej miejsca na ekranie.

Choć wszystkie rozwiązania prezentują się dość ciekawie, to należy pamiętać, że obecnie są to jedynie patenty. Często bywa tak, że producenci patentują najróżniejsze rzeczy na tzw. "wszelki wypadek", co oznacza, że ostatecznie możemy nie zobaczyć smartfonów wykorzystujących powyższe pomysły.

źródło: gsmarena.com