Vivo pokazuje w reklamie NEX 3S głębię swojego wyświetlacza

Vivo niedawno wprowadziło na rynek chiński średniaka Z6 5G, potem zapowiedziało Vivo APEX 2020, a obecnie ujawnia istnienie NEX 3S 5G.

W chińskiej sieci społecznościowej Weibo marka opublikowała reklamę Vivo NEX 3S 5G. Niestety - ze względu na ograniczenia regionalne nie możemy jej pokazać bezpośrednio, ale można ją sprawdzić, klikając na link w źródle. W jej końcówce zobaczymy pełen model z wyświetlaczem AMOLED, niewielkimi ramkami na dole i górze, a także zaokrąglonymi narożnikami. Jest to podrasowana wersja Vivo NEX 3 5G, który zadebiutował w Chinach we wrześniu poprzedniego roku. Dzięki certyfikacji w TENAA wiemy, że wyświetlacz ma 6,89" i pokazuje obraz w rozdzielczości FullHD+, czyli 1080x2256 pikseli. Pod obudową znajdzie się procesor Snapdragon 865. Ma mieć do dyspozycji 8GB pamięci LPDDR5 RAM. Według informacji krążących w sieci, będzie także edycja z 12GB RAM. W obu przypadkach użytkownicy otrzymają 256GB miejsca na dane - będzie to pamięć UFS 3.1.

Na stronie 3C pojawiła się informacja, że Vivo NEX 3S 5G będzie korzystać z szybkiego ładowania 55W. Może jednak być to także 44W - wersje są różne. W obydwu pojawia się informacja o akumulatorze 4500 mAh. O aparacie przednim wiemy, że ma być wysuwany, a korzysta z matrycy 16 Mpix. Tylny z kolei to obiektywy 64 Mpix + 13 Mpix + 13 Mpix.

Źródło: PlayfulDroid