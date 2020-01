Vivo w Indiach wyprzedziło Samsunga

Chociaż marka Vivo dopiero u nas startuje, na drugim globalnym rynku smartfonów wysunęła się mocno do przodu, wyprzedzając samego Samsunga.

W czwartym kwartale 2019 Vivo zanotowało wzrost aż o 132% w stosunku do analogicznego okresu 2018 roku. Duży skok zaliczyło także Oppo - o 96%, a Realme i Xiaomi odpowiednio 15 i 7%. Ostatnie trzy miesiące zeszłego roku to największa sprzedaż smartfonów Xiaomi, na drugim miejscu uplasowało się Vivo, a za nimi Samsung. Vivo zawdzięcza swój sukces linii budżetowców, które rozchodzą się w Indiach jak świeże bułeczki, a także agresywnemu marketingowi serii Vivo S. Co ciekawe, porównując rok 2018 i 2019, w ostatnim kwartale nic nie zmieniło się w wielkości sprzedaży Samsunga. Była dokładnie taka sama. A ponieważ Indie to drugi co do wielkości globalny rynek smartfonów, sukces w tamtym kraju może pchnąć Vivo do mocniejszej ekspansji w inne rejony świata.

Warto zauważyć, że Xiaomi wygrywa tam rywalizację drugi rok z rzędu, a oprócz wspomnianych Vivo i Realme szybki wzrost notują również dwie inne firmy - OnePlus i Asus. Warto odnotować fakt, że w pierwszej piątce najpopularniejszych marek w Indiach nie znalazło się Apple, pomimo zanotowania dużego wzrostu sprzedaży w czwartym kwartale 2019 roku, co zawdzięcza tańszym wersjom iPhone 11 oraz iPhone XR. Wniosek z Indii jest jeden - chińskie marki zaczynają dominować na świecie i być może to właśnie one będą za jakiś czas wyznaczać kierunek rozwoju rynku smartfonów.