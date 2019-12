Vivo zdradza nowe funkcje w FuntouchOS 10

Vivo ostatnio promuje mocno nadchodzący model X30, a równocześnie rozwija swoją nakładkę FuntouchOS.

vivo X30 to smartfon z procesorem Exynos 980, wyposażony w zintegrowany modem 5G i z mocnym aparatem tylnym. Zobaczymy go już 16 grudnia, a jak na razie producent zaprezentował postęp prac nad rozwojem nakładki FuntouchOS 10, znanej wcześniej pod nazwą Jovi OS. Jedną z bardziej intrygujących funkcji jest App Sharing - pozwala nie tylko na dzielenie się z innymi użytkownikami telefonów vivo zdjęciami, muzyką czy klipami wideo, ale również wibracjami. Wspiera mulit-cast, co oznacza, że można udostępniać treści kilku użytkownikom równocześnie w stylu MirrorLink. Funkcja ta może mieć wiele praktycznych zastosowań, dlatego jesteśmy jej ciekawi w praktyce.

Kolejna nowa rzecz, która pojawi się w nakładce FuntouchOS 10, to dynamiczne tapety (warto jednak pamiętać, że takie dodatki mogą szybko zużywać baterię). Producent obiecuje także animowane ikonki oraz efekty przejść i wykonywanych akcji, np. otwierania folderów i aplikacji. Nakładka będzie wspierać dynamiczne efekty świetlne, co ma wpłynąć na przyjemność płynącą z użytkowania telefonu, będzie mieć także specjalne mechanizmy wspierające makrofotografie. Ogólnie wydaje się, że będzie przede wszystkim ulepszać wizualnie Androida 10, z którego wyjaśnia - plus App Sharing - dlatego może okazać się przyjemna w codziennym użytkowaniu.