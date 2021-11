Vobis - Black Week - sprawdzamy najlepsze promocje na Black Friday 2021

W Vobis rozpoczęła się nowa promocja z okazji Czarnego Piątku. To wyjątkowa okazja, dzięki której możesz nabyć taniej świetny sprzęt. Przedstawiamy listę najciekawszych promocji, które pojawiły się do tej pory.

Choć na pełną ofertę Black Friday musimy poczekać do 26 listopada, to Vobis rozpoczął już teraz promocję "Black Week". Dodatkowo sklep udostępnił ofertę ratalną 20 x 0 %. Produkty są codziennie aktualizowane, a najciekawsze oferty na dzień 22 listopad to:

Słuchawki Apple AirPods z etui ładującym MV7N2ZM/A

Rodzaj : Słuchawki bezprzewodowe

: Słuchawki bezprzewodowe Gwarancja : 12 miesięcy

: 12 miesięcy Kolor: Biały

Cena: 589 zł

Telewizor Xiaomi Mi TV P1 43" Czarny

Przekątna : 43"

: 43" Rozdzielczość : 3840 x 2160 4K UHD

: 3840 x 2160 4K UHD Częstotliwość : 60 Hz

: 60 Hz Smart : Tak Android TV

: Tak Android TV Technologia podświetlania : LED

Cena: 1 499 zł

Telewizor Samsung QE65QN95AAT

Przekątna : 65"

: 65" Rozdzielczość : 3840 x 2160 4K UHD

: 3840 x 2160 4K UHD Częstotliwość : 120 Hz

: 120 Hz Smart : Tak Tizen

: Tak Tizen Technologia podświetlania : neoQLED

Cena: 9 999 zł 7 777 zł

Zobacz również:

Soundbar LG SN4 300W 2.1 Czarny

Moc całkowita : 300 W

: 300 W System dźwięku : 2.1

: 2.1 DTS : DTS Virtual:X

: DTS Virtual:X Złącza: Wyjście optyczne, Bluetooth, USB, HDMI 1In / 1Out

Cena: 649 zł 599 zł

Pralka Beko WRE6511XWW1E Biała

Wsad : 6 kg

: 6 kg Prędkość wirowania :1000 obr./min.

:1000 obr./min. Klasa energetyczna : E

: E Wymiary: 84 x 60 x 44 cm