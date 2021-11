Vobis - Black Week - sprawdzamy najlepsze promocje na Black Friday 2021 [Aktualizacjacja 23.11.2021]

W Vobis rozpoczęła się nowa promocja z okazji Czarnego Piątku. To wyjątkowa okazja, dzięki której możesz nabyć taniej świetny sprzęt. Przedstawiamy listę najciekawszych promocji, które pojawiły się do tej pory.

Choć na pełną ofertę Black Friday musimy poczekać do 26 listopada, to Vobis rozpoczął już teraz promocję "Black Week". Dodatkowo sklep udostępnił ofertę ratalną 20 x 0 %. Produkty są codziennie aktualizowane, a najciekawsze oferty na dzień 23 listopad to:

Słuchawki Apple AirPods z etui ładującym MV7N2ZM/A

Rodzaj : Słuchawki bezprzewodowe

: Słuchawki bezprzewodowe Gwarancja : 12 miesięcy

: 12 miesięcy Kolor: Biały

Cena: 589 zł

Monitor Xiaomi Mi Desktop Monitor 27"

Proporcje obrazu : 16:9

: 16:9 Przekątna ekranu : 27''

: 27'' Rodzaj matrycy : IPS

: IPS Rozdzielczość ekranu : 1920 x 1080 px

: 1920 x 1080 px Czas reakcji : 6 ms

: 6 ms Częstotliwość odświeżania: 60 Hz

Cena: 899 zł 819 zł

Zobacz również:

Smartwatch Apple Watch Series 6 GPS + Cellular 40mm PRODUCT(RED)

Przekątna ekranu : 1.78"

: 1.78" Wbudowana pamięć : 32 GB

: 32 GB System operacyjny : watchOS 7.0

: watchOS 7.0 Wodoszczelność : do 50 m

: do 50 m Mikrofon : Tak

: Tak Pojemność baterii: Litowo-polimerowa, do 18 godzin

Cena: 2 149 zł 1 649 zł

Telewizor Sony KD55X80JAEP Smart TV

Przekątna : 55"

: 55" Rozdzielczość : 3840 x 2160 4K UHD

: 3840 x 2160 4K UHD Częstotliwość : 60 Hz

: 60 Hz Smart : Tak Android TV

: Tak Android TV Technologia podświetlania : Direct LED

Cena: 3 699 zł 3 199 zł

Konsola Xbox Series S 512GB

Producent : Misrosoft

: Misrosoft Pojemność Dysku : 512 GB

: 512 GB Wbudowany napęd optyczny : Nie

: Nie Wi-Fi: Tak