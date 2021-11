Vobis - Black Week - sprawdzamy najlepsze promocje na Black Friday 2021 [Aktualizacjacja 24.11.2021]

W Vobis rozpoczęła się nowa promocja z okazji Czarnego Piątku. To wyjątkowa okazja, dzięki której możesz nabyć taniej świetny sprzęt. Przedstawiamy listę najciekawszych promocji, które pojawiły się do tej pory.

Choć na pełną ofertę Black Friday musimy poczekać do 26 listopada, to Vobis rozpoczął już teraz promocję "Black Week". Dodatkowo sklep udostępnił ofertę ratalną 20 x 0 %. Produkty są codziennie aktualizowane, a najciekawsze oferty na dzień 23 listopad to:

Słuchawki Apple AirPods z etui ładującym MV7N2ZM/A

Rodzaj : Słuchawki bezprzewodowe

: Słuchawki bezprzewodowe Gwarancja : 12 miesięcy

: 12 miesięcy Kolor: Biały

Cena: 589 zł

Konsola Xbox Series S 512GB

Producent : Microsoft

: Microsoft Pojemność Dysku : 512 GB

: 512 GB Wbudowany napęd optyczny : Nie

: Nie Wi-Fi: Tak

Cena: 1 549 zł 1 333 zł

Zobacz również:

Smartfon Samsung Galaxy M12 SM-M127FLBVEUE niebieski

Przekątna ekranu : 6.5"

: 6.5" Rodzaj wyświetlacza : PLS TFT LCD

: PLS TFT LCD Rozdzielczość ekranu : 720 x 1600 (HD+)

: 720 x 1600 (HD+) Procesor : Samsung Exynos 850

: Samsung Exynos 850 Wbudowana pamięć : 64 GB

: 64 GB Pamięć RAM: 4 GB

Cena: 1 549 zł 1 333 zł

Wideorejestrator Neoline G-TECH X77

Kąt widzenia : 140 stopni

: 140 stopni Wielkość wyświetlacza : 2 "

: 2 " Rozdzielczość nagrywania : 1920 x 1080 30 FPS

Cena: 549 zł 449 zł

Oczyszczacz powietrza Hoover HHP50CA H-PURIFIER 500

Technologia oczyszczania : Wielostopniowa

: Wielostopniowa Wydajność oczyszczania : 330 m³/h

: 330 m³/h Nawilżanie powietrza : NIE

: NIE Filtry : HEPA , Węglowy , Wstępny

: HEPA , Węglowy , Wstępny Max. powierzchnia pomieszczenia: 110

Cena: 1 499 zł 1 149 zł

Hulajnoga elektryczna Xiaomi Mi Scooter 1s Black EU

Maksymalny zasięg : 30 km

: 30 km Max. Obciążenie : 100 kg

: 100 kg Max. Prędkość : 25 km/h

: 25 km/h Silnik/Moc : 250 W

: 250 W Napęd: elektryczny

Cena: 1 699 zł

Laptop HP Laptop 17-cn0019nw Natural silver

System operacyjny : Windows 10 Home 64

: Windows 10 Home 64 Procesor : Intel Celeron N4020

: Intel Celeron N4020 Pojemność dysku : 256 GB

: 256 GB Pojemność pamięci RAM : 8 GB

: 8 GB Przekątna ekranu : 17,3"

: 17,3" Model karty graficznej: Intel UHD Graphics 600