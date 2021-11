Vobis - Black Week - sprawdzamy najlepsze promocje na Black Friday 2021 [Aktualizacjacja 25.11.2021]

W Vobis rozpoczęła się nowa promocja z okazji Czarnego Piątku. To wyjątkowa okazja, dzięki której możesz nabyć taniej świetny sprzęt. Przedstawiamy listę najciekawszych promocji, które pojawiły się do tej pory.

Choć na pełną ofertę Black Friday musimy poczekać do 26 listopada, to Vobis rozpoczął już teraz promocję "Black Week". Dodatkowo sklep udostępnił ofertę ratalną 20 x 0 %. Produkty są codziennie aktualizowane, a najciekawsze oferty na dzień 25 listopad to:

Słuchawki Apple AirPods z etui ładującym MV7N2ZM/A

Rodzaj : Słuchawki bezprzewodowe

: Słuchawki bezprzewodowe Gwarancja : 12 miesięcy

: 12 miesięcy Kolor: Biały

Cena: 589 zł

Konsola Xbox Series S 512GB

Producent : Microsoft

: Microsoft Pojemność Dysku : 512 GB

: 512 GB Wbudowany napęd optyczny : Nie

: Nie Wi-Fi: Tak

Cena: 1 549 zł 1 333 zł

Zobacz również:

Smartfon Samsung Galaxy M12 SM-M127FLBVEUE niebieski

Przekątna ekranu : 6.5"

: 6.5" Rodzaj wyświetlacza : PLS TFT LCD

: PLS TFT LCD Rozdzielczość ekranu : 720 x 1600 (HD+)

: 720 x 1600 (HD+) Procesor : Samsung Exynos 850

: Samsung Exynos 850 Wbudowana pamięć : 64 GB

: 64 GB Pamięć RAM: 4 GB

Cena: 1 549 zł 1 333 zł

Smartfon Xiaomi Mi 11 Lite 5G 6/128GB

Przekątna ekranu : 6.55"

: 6.55" Rodzaj wyświetlacza : AMOLED, HDR10+

: AMOLED, HDR10+ Rozdzielczość ekranu : 2400 x 1080 px (HD+)

: 2400 x 1080 px (HD+) Procesor : Qualcomm Snapdragon 780G

: Qualcomm Snapdragon 780G Wbudowana pamięć : 128 GB

: 128 GB Pamięć RAM: 6 GB

Cena: 1 799 zł 1 399 zł

Głośnik bezprzewodowy JBL Charge 5 Bluetooth - czerwony

Łączna Moc RMS : 30 W

: 30 W Akumulator : 7500mAh

: 7500mAh Wodoodporność : Tak

: Tak Zakres częstotliwości :65 Hz – 20 kHz

Cena: 1 799 zł 1 399 zł

Mini wieża LG CM2460

Łączna Moc RMS : 100 W

: 100 W Obsługiwane formaty : MP3, FLAC, WMA

: MP3, FLAC, WMA Funkcje: Radio FM, zegar, USB, AUX,Odtwarzanie płyt, Bluetooth

Cena: 599 zł 479 zł

Gramofon HYUNDAI - RT910RIP

Łączna Moc RMS : 3 W

: 3 W Odtwarzanie mediów : płyta gramofonowa, Pamięć USB (MP3)

: płyta gramofonowa, Pamięć USB (MP3) Napęd/ Prędkość obrotowa Paskowy 33/45/78

Paskowy 33/45/78 Tuner: analogowy FM, AM