Volvo inwestuje w 5G - nowe rozwiązanie wspomoże autonomiczną jazdę

Inżynierowie z Goteborga pracują nad implementacją modemów sieci 5G w swoich samochodach. Szybka łączność z internetem wspomoże systemy automatycznej jazdy.

Volvo słynie ze swojego podejścia do bezpieczeństwa. Szwedzka marka znacząco przyczyniła się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa na drogach całego świata. To właśnie w pojazdach Volvo po raz pierwszy zobaczyliśmy pasy bezpieczeństwa, foteliki dla dzieci zwrócone tyłem do kierunku jazdy, system ochrony pasażerów przed skutkami uderzeń bocznych, czujniki martwego pola czy poduszkę powietrzną dla pieszych.

Od wielu lat Volvo podobnie, jak inni, wiodący producenci samochodów osobowych pracuje nad półautonomicznymi oraz autonomicznymi systemami wspomagającymi jazdę. W aktualnie sprzedawanych pojazdach Volvo znajdziemy rozwiązania IntelliSafe, w których skład wchodzą systemu aktywnego bezpieczeństwa jazdy takie, jak system automatycznego hamowania przed przeszkodą w mieście, system BLIS, ostrzeganie o ruchu poprzecznym czy system kamer monitorujących położenie auta względem otoczenia.

Volvo dopracowało systemy bezpieczeństwa niemal do granicz możliwości. Kolejnym przełomowym krokiem, który pozwoli zredukować ryzyko wystąpienia wypadków oraz stłuczek jest implementacja sieci 5G w autach marki Volvo i ich integracja z infrastrukturą drogową.

Szwedzkie przedsiębiorstwo podjęło już pierwsze kroki w tym kierunku. Na początku tego roku Volvo Cars połączyło siły z jednym z największych dostawców usług telekomunikacyjnych China Unicom, aby zintegrować samochody Volvo z infrastrukturą drogową. Komunikacja pomiędzy poszczególnymi elementami systemu odbywać się będzie za pośrednictwem sieci 5G.

Obecnie samochód potrafi gromadzić nawet kilka gigabajtów danych w zaledwie kilka minut jazdy. Systemy stają się coraz dokładniejsze, ale również zasobożerne. Rozwiązaniem tego problemu jest sieć 5G, która oferuje wysoką wydajność.

Badania nad siecią 5G prowadzone przez Volvo mają pozytywnie wpłynąć na bezpieczeństwo oraz autonomiczność jazdy. Przy okazji ulepszone zostaną systemy infotainment, które uzyskają dostęp do szybkiego transferu danych.

W tym miejscu można zacząć się zastanawiać po co nam 5G w samochodach? Otóż z wykorzystaniem inteligentnej infrastruktury oraz systemu porozumiewania się samochodów pomiędzy sobą możliwe będzie między innymi wykorzystanie efektu zielonej fali. Oznacza to, że auto przejdzie większość skrzyżowań bez konieczności zatrzymywania się na czerwonym świetle poprzez dostosowanie odpowiedniej, zgodnej z ograniczeniami prędkości.

Dzięki sieci 5G możliwe będzie również korzystanie z większej ilości systemów w tym samym czasie bez zwiększenia opóźnień i czasu potrzebnego na reakcję.

Pracę już trwają, ale na pierwsze efekty będziemy musieli jeszcze zaczekać kilka lat. W tym czasie kraje takie, jak Polska będą miały odpowiednio dużo czasu, aby zbudować własną infrastrukturę sieci 5G.

