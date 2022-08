Vorwerk ostrzega przed ryzykiem oparzenia. Chodzi o Thermomixa

Podstawowe wyposażenie wielu polskich kuchni – Thermomix. Jeśli jesteś jednym z jego posiadaczy, koniecznie sprawdź, przed czym ostrzega producent. Chodzi o jeden z popularnych modeli.

Producent Thermomixa, marka Vorwerk, poinformowała, że odnotowano kilka przypadków wystąpienia problemu podczas korzystania z Thermomixa. Jak się okazuje, podczas użytkowania modelu TM6 można się… oparzyć.

Standardowa miarka urządzenia Thermomix TM6 jest zaprojektowana tak, aby podczas gotowania lub duszenia, z naczynia miksującego przy jej krawędziach mogła uchodzić dostateczna ilość pary. Jednak podczas gotowania i korzystania z określonych przepisów składniki mogą się unieść, zagęścić i uniemożliwić uchodzenie pary. W rezultacie, w bardzo rzadkich przypadkach, w naczyniu miksującym może wytworzyć się zwiększone ciśnienie powodujące nagły i niekontrolowany wyciek gotowanych składników, co może być w pojedynczych przypadkach przyczyną oparzeń

– przestrzega Vorwerk.

Jak podkreślono, ryzyko jest większe i prawdopodobieństwo wycieku gotowanych składników rośnie, jeśli przekroczymy maksymalny dopuszczalny poziom napełnienia naczynia miksującego. Co ważne, problem ten dotyczy również urządzeń poprzednich generacji, jeśli łączymy je z dopasowaną do pokrywy miarką TM6.

Fot. Pexels/Andrea Piacquadio

Tak można bezpiecznie korzystać z Thermomixa TM6

Jak bezpiecznie korzystać z Thermomixa? Producent zaleca, by – jeśli postanowimy gotować lub dusić potrawę w temperaturze minimum 95 st. C – zamiast miarki od modelu TM6 użyć koszyczka. Ma to znaczenie z tego względu, że miarka przylega szczelnie do pokrywy, gdy tymczasem koszyczek leży na górze naczynia luźno i bez problemu przepuszcza parę. Jednocześnie on również zapobiega rozpryskiwaniu potrawy z naczynia.

Producent zapewnił też, że przepisy zgromadzone na platformie Cookidoo zostały już dostosowane tak, by informacja o prawidłowym użytkowaniu Thermomixa dotarła do jak największej liczby użytkowników. O stosowne informacje zaktualizowano też oprogramowanie modelu TM6.

