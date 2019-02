W 2018 roku w Polsce co 15 sekund kupowano nowy telewizor

W przypadku firmy Samsung w głównej mierze były to ekrany UHD (4K). Tradycyjnie już najwięcej telewizorów kupujemy jesienią i zimą. Rosnące wymagania widzów względem wielkości i jakości obrazu, dostępu do treści i łatwości obsługi sprawiają, że producenci telewizorów cały czas wprowadzają innowacje. Wśród najnowszych wymienić można rozdzielczość 8K czy wbudowaną sztuczną inteligencję, które dostępne są w telewizorach Samsung serii QLED.

Jak wynika z danych GlobalWebIndex, aż 92 procent użytkowników Internetu ogląda filmy online co najmniej raz w miesiącu za pośrednictwem różnych urządzeń. Oznacza to, że ponad 4 miliardy osób wykorzystuje sieć do pobierania lub oglądania wideo, a 58 procent robi to za pośrednictwem telewizora. W znacznym stopniu przyczyniła się do tego rosnąca szybkość Internetu, popularyzacja telewizorów Smart TV i rosnąca liczba lokalnych i globalnych serwisów VOD, takich jak Netflix czy HBO GO.

Telewizor to więcej niż telewizja

Dziś telewizory Smart TV zdominowały rynek. W ofercie producentów, takich jak Samsung, nie ma już praktycznie innych urządzeń niż te, które pozwalają dotrzeć do filmów, transmisji sportowych czy informacji za pośrednictwem Internetu. Pozostaje jeszcze pytanie: czy widzowie rzeczywiście w pełni wykorzystują ich potencjał? Liczby mówią same za siebie – w Polsce w ubiegłym roku ponad 80 procent nowych telewizorów Samsung Smart TV zostało podłączonych do sieci. W tym kontekście warto pokreślić, że dziś największy w domu ekran odgrywa wiele różnych ról w zależności od potrzeb – zastępuje salę kinową podczas rodzinnego seansu, pozwala przenieść się do świata gry, ale może także być centrum sterowania nowoczesnym domem. Dziś telewizor to coś więcej niż telewizja.

Korelacja między rozdzielczością a wielkością

Jak wynika z danych IHS Markit, 2017 rok był pierwszym, w którym globalna sprzedaż telewizorów Samsung UHD była wyższa niż modeli Full HD. Stało się to w okresie 5 lat od wprowadzenia do sprzedaży pierwszych telewizorów koreańskiego producenta w tej rozdzielczości. W zeszłym roku połowa kupionych w Polsce telewizorów Samsung to modele Smart TV w rozdzielczości UHD (4K). Z kolei liczba telewizorów w rozdzielczości mniejszej niż Ultra High Definition (4K) systematycznie maleje.

Przykładem może być tu także oferta firmy Samsung, w której w 2019 roku znajdą się trzy modele Full HD. Biorąc pod uwagę, że telewizor najczęściej jest inwestycją kilkuletnią, wybór ekranu o niższej rozdzielczości po prostu przestaje się opłacać. Dziś warto rozważać zakup telewizorów QLED o rozdzielczości 4K lub 8K z wbudowaną inteligencją (AI). Dzięki wykorzystaniu inteligentnego upscalingu obraz prezentowany na dużych ekranach będzie świetnie odwzorowany i pełen szczegółów. Dobre jakościowo treści po prostu lepiej ogląda się na większym ekranie. W zeszłym roku średnia wielkość kupowanych w Polsce telewizorów Samsung to 55 cali, podczas gdy na całym rynku średnia to 40-43 cale.

Umacniający się na rodzimym rynku trend jest odbiciem sytuacji na świecie. Globalny popyt na wielkie ekrany cały czas rośnie. Tylko w pierwszym kwartale 2018 roku Samsung zarejestrował wzrost globalnej sprzedaży telewizorów o przekątnej ekranu 65 i więcej cali wynoszący 35 procent rok do roku. Cała oferta producenta ewoluuje w tym kierunku. W ramach wybranych serii widzowie mają od dyspozycji wielkości od 49 do 85 cali, przykładem mogą być np. popularne linie NU8002 czy QLED TV Q7FN. Co ciekawe, nowe modele QLED 8K ze sztuczną inteligencją, które weszły do sprzedaży w Polsce pod koniec 2018 roku, dostępne są tylko w dużych wariantach: 65, 75 i 85 cali.