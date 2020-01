W 2019 roku przemysł gier wygenerował ponad 120 miliardów dolarów

Przemysł gier wideo nieustannie się rozwija. Według najnowszego raportu firmy analitycznej - SuperData Research, w 2019 roku padł kolejny rekord.

Według danych opublikowanych przez SuperData przemysł gier wygenerował w 2019 roku 120,1 miliarda dolarów i mówimy tu tylko o rynku cyfrowym. Wynik ten jest o 4% lepszy od tego, jaki udało się osiągnąć w 2018 roku.

Co nie jest wielkim zaskoczeniem, najwięcej pieniędzy wśród gier z cyfrowej dystrybucji wygenerowały produkcje mobilne. Mówimy tu o kwocie 64,4 miliarda dolarów. Znacznie mniej wygenerowały PC-ty - 29,6 miliarda dolarów, i konsole - 15,4 miliarda. Warto też wspomnieć o segmencie XR, na który składają się produkcje z rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości, w sumie udało się im zarobić 6,3 miliarda dolarów. Co ciekawe, aż 6,5 miliarda wygenerowały również materiały dedykowane grom wideo na serwisach takich jak: Twitch, YouTube czy Mixer.

Najwięcej pieniędzy pochodzi z gier typu free-to-play, zdaniem analityków aż 4 na 5 dolarów pochodzi z teoretycznie darmowych gier. Prym wśród nich wiedzie oczywiście Fortnite. Gra Epic Games zarobiła w 2019 roku - 1,8 miliarda dolarów.

Niestety, nie wszystkie wiadomości przekazane przez SuperData Research są tak optymistyczne. Rynek płatnych gier premium (AAA) zanotował wyraźny, 5% spadek do 18,9 miliarda dolarów. Zdaniem analityków w zeszłym roku zabrakło odpowiedniej ilości hitowych tytułów, które mogłyby zapewnić odpowiedni wzrost wartości tego segmentu rynku. Najbardziej dochodową grą premium okazała się FIFA 19, która wygenerowała 786 milionów dolarów.

Analitycy SuperData przewidują, że rynek gier cyfrowych będzie się ciągle rozwijał i w przyszłym roku może dobić do granicy 125 miliardów dolarów. Większy wpływ będą miały na to wysokobudżetowe produkcje AAA, których w nadchodzących 12 miesiącach nie powinno brakować. Wystarczy tylko wspomnieć o grach z zapowiedzianych na pierwszą połowę roku, jak: Cyberpunk 2077, The Last of Us II czy Final Fantasy VII Remake, żeby dać wiarę przypuszczeniom analityków.

źródło: gamesindustry.biz/superdataresearch.com