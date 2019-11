W 2020 roku na rynek trafią dyski o pojemności 20 TB. A to dopiero początek

Rynek dysków twardych ma się bardzo dobrze. Choć coraz popularniejsze są dyski SSD, to jednak osoby szukające dużej przestrzeni nadal sięgają po klasyczne HDD. Ich pojemność w 2020 roku urośnie do 20 TB.

Jeszcze kilka lat temu ceny dysków SSD były bardzo wysokie. Spadające ceny oraz wzrost ich pojemności powoduje, że dzisiaj to dla wielu osób oczywisty wybór nośnika danych do komputera. Ale rosnąca pojemność to jednak często zbyt mało. Zdają sobie z tego sprawę producenci sprzętu, którzy nadal chętnie inwestują w dyski HDD, których pojemność stale rośnie.

Firma Seagate poinformowała, że w 2020 roku wprowadzi na rynek dyski o pojemności 18 oraz 20 TB. Pierwszy będzie można kupić na początku roku, a drugi pod koniec. Prezes firmy skomentował tę zapowiedź słowami, że Seagate chce utrzymać wiodącą pozycję na rynku pod względem pojemności oferowanych dysków.

Seagate w połowie 2020 roku zacznie też korzystać z nowej technologii zapisu danych. Technologię CMR (Conventonal Magnetic Recording) zastąpi tzw. zapis dachówkowy SMR (Shingled Magnetic Recording). Wpłynie to niestety negatywnie na szybkość zapisu danych, ale pozwoli na zwiększenie pojemności dysków.

Firma zapowiada też dalszy rozwój segmentu dysków HDD i stałe zwiększanie ich pojemności. W 2026 roku na rynek mają trafić nośniki o pojemności 50 TB.