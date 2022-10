W Action kupisz inteligentną kamerę w atrakcyjnej cenie! [06.10.2022]

Action nie przestaje zaskakiwać – teraz w ofercie tej popularnej sieci znalazła się również smart kamera. Co to za sprzęt i do czego dokładnie służy? Sprawdzamy!

Sklep Action lubimy za niebanalny asortyment w atrakcyjnych cenach. Regularnie przeglądamy ofertę tej sieci w poszukiwaniu najciekawszych bestsellerów do 50 zł. Niedawno natrafiliśmy tam też na elektronikę znanej nam wszystkim marki.

Nie zawiedliśmy się i tym razem – na półki tej sieci trafiła bowiem inteligentna kamera, która łączy się ze smartfonem użytkownika za pomocą przeznaczonej do tego aplikacji. Dodatkowo, ma naprawdę korzystną cenę. Co to za urządzenie? Postanowiliśmy przyjrzeć się mu bliżej. Co to za sprzęt?

Kamera IP na zewnątrz LSC Smart Connect

Na stronie sklepu znajdziemy następujący opis:

Dzięki inteligentnej kamerze monitoringu zawsze będziesz wiedzieć, co dzieje się w Twoim domu i wokół niego. Pobierz aplikację LSC Smart Connect i obserwuj mieszkanie z dowolnego miejsca. Oglądaj nagrania w jakości HD na smartfonie. Materiały montażowe pomogą łatwo zamocować kamerę. Kamera monitoringu ma zasięg 100 st. i widoczność w nocy do 8 metrów. Dzięki czujnej kamerze będziesz czuć się bezpieczniej także nocą. Aby zapewnić najlepsze funkcjonowanie inteligentnej kamery, aktualizacje zabezpieczeń oprogramowania są wysyłane regularnie przez okres co najmniej 5 lat.

Funkcje i parametry:

Przeznaczona do użytku na zewnątrz i wodoodporna (IP65)

Łatwa do podłączenia do własnej sieci Wi-Fi

Kolor: czarny

Kamera kosztuje w Action 165 zł. Więcej informacji na jej temat znajdziesz pod tym linkiem.

