W Aldi pojawi się sprzęt, który wywołał w tym roku prawdziwą furorę!

Jeśli jeszcze nie masz jej w domu...albo jesteś na ścisłej diecie, albo nie miałeś okazji kupić sprzętu w tak okazjonalnej cenie. Sprawdź, co tym razem zaciekawiło nas w Aldi - sprzęt trafi do sprzedaży już niebawem.

Sieć sklepów Aldi zaskoczyła nas w ostatnich miesiącach niejednokrotnie. Wśród dość nieoczekiwanych sprzętów, które pojawiły się w ofercie znalazł się nawet dron! Więcej, przeczytasz pod tym linkiem. Tymczasem, ponownie zaciekawiła nas najnowsza gazetka, a konkretniej jedno z urządzeń AGD. Jeśli jesteś fanem słonych przekąsek, które dzięki odrobinie zaangażowania - możesz przygotować w domu, ta oferta może Cię zainteresować. Nawet, gdy aktualnie jesteś na diecie i unikasz tłustych potraw.

AMBIANO Frytownica na gorące powietrze XXL

Beztłuszczowa wersja frytkownicy pozwala na znacznie więcej, aniżeli tradycyjny sprzęt. Dlaczego? Przyrządzone przysmaki są pozbawione nadmiaru tłuszczu, który jest szkodliwy dla osób cierpiących m.in. na zbyt wysoki cholesterol, nadwagę i nie tylko. De facto nie jest zdrowy dla nikogo, tak więc jego redukcja zawsze wiąże się z pewną korzyścią. W Aldi znajdziemy model od marki AMBIANO. Możemy wykorzystać go nie tylko do przyrządzania frytek, ale i wielu innych przekąsek - frytkownica posiada aż 8 programów automatycznych. Z ich pomocą, obsłudze i odpowiedniemu przygotowaniu podoła niemal każdy. Jest to wersja XXL - pojemność wynosi 5 litrów, tak więc z pewnością wystarczy smakołyków dla całej rodziny. Frytkownica wykorzystuje moc sięgającą aż 1700 Watt, co gwarantuje odpowiednie dopieczenie i stosunkowo szybki czas przyrządzania.

Przejdźmy do parametrów...

programy do przyrządzania potraw, w tym: frytek, bekonu, kurczaka, krewetek, steków, ciastek, warzyw, ryb

uchwyt kosza typu cool-touch

zabezpieczenie przed przegrzaniem

kosz o pojemności 5Lz powłoką antyadhezyjną

zakres temperatury: ok. 80-200°C

Frytkownica pojawi się w sklepach Aldi już od 14.12 - idealnie, aby sprawić sobie sprzęt pod choinkę. Jej cena wyniesie 319 zł, co w przypadku urządzenia wykorzystującego gorące powietrze - jest dość atrakcyjną ofertą. Wszystkie szczegóły znajdziesz pod tym linkiem.

