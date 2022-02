W Assassin's Creed Valhalla zagramy za darmo! Oferta ograniczona czasowo

Już w najbliższy weekend będziemy mogli całkowicie za darmo przetestować Assassin's Creed Valhalla.

To będzie pierwszy darmowy weekend z grą Assassin's Creed Valhalla od dnia premiery. Już w najbliższych dniach, od 24 do 28 lutego będziemy mogli całkowicie bezpłatnie przetestować najnowszą jak dotąd odsłonę popularnej serii Ubisoftu. Co więcej, do dyspozycji dostaniemy całą grę, więc każdy, kto będzie miał dużo wolnego czasu będzie mógł zapoznać się z całą opowieścią. Średni czas na przejście głównego wątku według serwisu How Long To Beat to 59 godzin, czyli chcąc ukończyć podstawową fabułę musielibyśmy grać po około 15 godzin dziennie. Jeśli ktoś dysponuje dużą ilością wolnego czasu to teoretycznie jest w stanie tego dokonać.

W opisie materiału wideo zapowiadającego darmowy weekend możemy przeczytać:

Zagraj w Assassin's Creed Valhalla za darmo od 24 do 28 lutego. Pierwszy darmowy weekend z Assassin's Creed Valhalla zaoferuje możliwość wcielenia się w Eivor, legendarną wikińską wojowniczkę. Przemierzaj otwarty, średniowieczny świat , władaj potężną bronią i prowadź epickie rajdy, aby zasłużyć na miejsce wśród bogów w Walhalli. Wojny będą się toczyć. Upadną królestwa. Nadeszła era wikingów.

Darmowy weekend rozpocznie się już w najbliższy czwartek i będzie dostępny na wszystkich platformach. Oczywiście jeszcze wam o tym przypomnimy.

