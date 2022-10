W Biedronce kupisz parownicę za mniej niż 100 złotych!

Każdy z nas ma w swoim domu kilka niezbędnych sprzętów, które ułatwiają codzienne obowiązki. Wśród nich znajdują się również sprzęty AGD, a w tym m.in. parownica do ubrań. Do oferty Biedronki trafiło urządzenie w naprawdę okazjonalnej cenie! Sprawdź, co potrafi parownica za mniej niż 100 złotych.

Biedronka poszerza ofertę AGD

Od kilku tygodni, Biedronka sukcesywnie wprowadza do swojego asortymentu wiele ciekawych sprzętów i urządzeń. Dotychczas mieliśmy okazję kupić m.in. rower elektryczny znanej marki, sprzęt od producenta samochodów, a nawet elektronarzędzia. Wygląda na to, że to dopiero początek zaskakujących ofert, które przygotowała dla nas sieć sklepów. Dokonując zakupów w sklepie internetowym możemy wyposażyć niemal cały dom - w tym kuchnię, warsztat i nie tylko. Tym razem, do oferty trafiła kolejna nowość, która udowadnia, że niskie ceny to nie tylko slogan...

HOFFEN Parownica do ubrań

Wiele domowych obowiązków nie należy do najprzyjemniejszych prac, choć wiele nowoczesnych rozwiązań może znacznie je usprawnić. Jeśli masz dość żelazka i chcesz uporać się z prasowaniem tkanin w bezpieczniejszej formie - warto rozważyć zakup parownicy. W sklepie Biedronka Home pojawił się budżetowy model od marki HOFFEN. Zważając na wysoką moc urządzenia sięgającą 1400 Watt, może poradzić sobie niemal z wszystkimi zagnieceniami. Jest przeznaczona do wielu typów materiałów, w tym tych o dość delikatnej strukturze. Aby nie doprowadzić do uszkodzeń, płytę parownicy skonstruowano w oparciu o nieprzywierającą powłokę. Kompaktowy i smukły kształt pozwala na wygodną obsługę oraz łatwe przechowywanie, a nawet transport podczas podróży.

Przejdźmy do parametrów...

Materiał: tworzywo sztuczne

Kolor: biały

Wymiary: 23 x 13 x 19,3 cm

Pojemność: 100 ml

Waga: 0,89 kg

Ilość elementów: 3

Opis elementów: parownica, nasadka szczotkująca, miarka do wody

Moc: 1200-1400 W

Okres gwarancji (lata): 3

Zasilanie: zasilanie sieciowe

Długość kabla: 165 cm

Napięcie: 220-240 V

Certyfikaty: DEKRA

Urządzenie kupisz za pośrednictwem internetowego sklepu Biedronka Home już teraz, w niezwykle atrakcyjnej cenie - 99 złotych. Sprzęt oraz wszelkie szczegóły znajdziesz pod tym linkiem.