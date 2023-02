W Biedronce od dziś upolujesz funkcjonalną elektronikę – to się przyda w każdym domu [06.02.2022]

Zobacz, jakie urządzenia elektroniczne i akcesoria są dostępne w Biedronce od 6 lutego i co warto kupić tym razem. Oferta będzie obowiązywać tylko 18 lutego.

W sieci sklepów Biedronka w każdym kolejnym tygodniu dostępna jest nowa, atrakcyjna oferta. Zobacz, jaka elektronika w Biedronce w sprzedaży jest tym razem i co zwróciło naszą uwagę. W ofercie znalazła się m.in. stacja pogody i bezprzewodowy dzwonek do drzwi.

Uwaga! Oferta jest ważna w dniach od 6 do 18 lutego 2023 r..

HYKKER Stacja pogody

Absolutny niezbędnik w każdej porze roku, choć ten gadżet szczególnie doceniany jest oczywiście wiosną, gdy pogoda bywa naprawdę nieprzewidywalna. Stacja pogody z Biedronki ma wyświetlacz LCD, na którym znalazło się miejsce na wskaźnik temperatury i wilgotności. Producent zadbał też o wbudowany zegar z alarmem i drzemką oraz kalendarz. W zestawie znajdziemy bezprzewodowy nadajnik zewnętrzny oraz niezbędne do uruchomienia stacji pogody baterie.

Zobacz również:

HYKKER Dzwonek do drzwi

Podłączenie tego sprytnego gadżetu wymaga gniazdka o napięciu 230 V. Użytkownik ma aż 16 różnych melodii do wyboru, a także regulację poziomu głośności. Zasięg tego dzwonka to aż 100 m. Co ważne, nadajnik nie wymaga stosowania przewodów ani wymiany baterii.

Zarówno stację pogody marki HYKKER, jak i dzwonek do drzwi od tego producenta kupisz w Biedronce za 59,90 zł za sztukę. Więcej informacji na temat tej oferty znajdziesz pod tym linkiem.

