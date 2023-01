W Biedronce pojawił się bezprzewodowy odkurzacz znanej marki! [04.01.2023]

Na internetowe półki sklepu Biedronka trafił bardzo ciekawy sprzęt – funkcjonalny i stylowy odkurzacz pionowy. W dodatku można go upolować w korzystnej cenie.

Na wirtualnych półkach znanego dyskontu regularnie pojawiają się jakieś nowości. Niedawno pisaliśmy o dostępnym w Biedronce odkurzaczu w bardzo niskiej cenie. Tym razem naszą uwagę zwrócił pionowy odkurzacz, który wygląda wyjątkowo stylowo jak na urządzenie AGD. Producentem jest marka Berlinger Haus, znana z akcesoriów i sprzętów wysokiej jakości. Postanowiliśmy więc sprawdzić, co potrafi ten odkurzacz i czym wyróżnia się na tle innych urządzeń tego typu. Trzeba przyznać, że prezentuje się naprawdę stylowo. W dodatku teraz cena naprawdę zachęca do zakupu.

Berlinger Haus BH/9154 – odkurzacz pionowy

Jest to odkurzacz pionowy z bardzo stylowej linii BLACK ROSE. Urządzenie dysponuje mocą na poziomie 140 W. Odkurzacz został wyposażony w zbiornik na kurz o pojemności 2,2 l, który łatwo zdemontować w celu opróżnienia. Dodatkowo, posiada filtr HEPA, który można myć pod bieżącą wodą. Dzięki filtracji wraz z wydmuchiwanym powietrzem nie wydostają się z niego nawet drobne pyłki. Producent zapewnia ponadto, że urządzenie jest energooszczędne, a akumulator umożliwia sprzątanie przez 30 minut w trybie niskiej mocy bądź 15 minut w trybie wysokim. Co więcej, odkurzacz w zestawie ma dodatkowe końcówki, które czynią go bardziej wszechstronnym urządzeniem. Będą bowiem przydatne nie tylko w domu, ale i np. do posprzątania samochodu.

Parametry:

Regulacja mocy ssania

Pojemnik na kurz 2,2 l

Filtr HEPA

W zestawie:

korpus z silnikiem,

pojemnik na kurz,

rura metalowa,

szczota (z wałkiem obrotowym),

ssawka szczelinówka,

rurka szczelinowa 2w1,

okrągła szczotka,

ładowarka z uchwytem do zawieszania.

Odkurzacz Berlinger Haus BH/9154 kupisz w sklepie internetowym Biedronka Home za 799 zł.

