W Biedronce pojawił się smartwatch za mniej niż 150 zł. Jest jedno ale – nie dla każdego [19.10.2022]

Nowość w ofercie Biedronki – smartwatch o nietypowych parametrach. Dla kogo? Zdziwisz się!

Biedronka nieustannie zaskakuje nas czymś nowym. Niedawno pisaliśmy o odkurzaczu bezprzewodowym znanej marki oraz o nietypowym telefonie komórkowym. Tym razem na wirtualne półki tego dyskontu trafił smartwatch. Nie jest to jednak typowy nowoczesny zegarek, a sprzęt przeznaczony dla dzieci. Co go wyróżnia?

SETTY smartwatch dziecięcy SmileKid SD-200

Na stronie sklepu znajdziemy taki opis:

Smartwatch dziecięcy SmileKid SETTY zielony nie tylko zapewnia możliwość kontroli nad położeniem dziecka, ale również posiada budzik, latarkę i grę matematyczną. Urządzenie, posiadające wejście na kartę microSIM, umożliwia wydzielenie strefy, której opuszczenie jest sygnalizowane. Uruchomienie mikrofonu aktywuje głośnik wbudowany wewnątrz zegarka. Istnieje możliwość kontaktu z dzieckiem. Dzięki przyciskowi SOS, urządzenie wykonuje połączenie alarmowe do trzech oznaczonych kontaktów. Dedykowana dla urządzenia aplikacja monitoruje położenie dziecka. Wyłączenie bądź zdjęcie zegarka, generuje odpowiedni komunikat dla opiekuna.

Zobacz również:

Sposób użycia: przed pierwszym użyciem przeczytaj uważnie instrukcję obsługi; aby korzystać z wszystkich funkcji urządzenia należy zainstalować w nim aktywną kartę SIM bez zabezpieczenia kodem PIN oraz pobrać aplikację na swój telefon.

Funkcje i parametry:

Lokalizator GPS

Pełna ochrona nad bezpieczeństwem dziecka

Możliwość dzwonienia i wysyłania wiadomości

Wbudowana latarka i gry

Waga: 0,04 kg

Ilość elementów: 3

Opis elementów: smartwatch, kabel micro USB; instrukcja obsługi

Rodzaj wyświetlacza: TFT kolorowy

Rozmiar wyświetlacza/ekranu: 1,44''

Pojemność baterii: 400 mAh

Kompatybilność z Android: TAK

Kompatybilność z iOS: TAK

Zasilanie: Złącze USB micro

Długość kabla: 0,25

Napięcie: 3,7 V

Wodoodporny: NIE

Smartwatch kupisz w sklepie Biedronka Home za 129 zł – klik

Warto sprawdzić:

SETTY smartwatch dziecięcy LBS, niebieski – klik

SETTY smartwatch dziecięcy LBS, różowy – klik

Polecamy też: Nowość na półkach Biedronki – takiego urządzenia jeszcze tam nie było