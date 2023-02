W Biedronce pojawiła się frytkownica od polskiej marki

Sieć sklepów najpewniej zaskoczyła znaczną część konsumentów już wówczas, gdy uruchomiła sklep internetowy. Kolejne kroki w celu poszerzania oferty Biedronka Home utwierdzają w przekonaniu, że platforma ma duży potencjał. Tym razem pod lupę bierzemy nowy sprzęt AGD - beztłuszczową frytkownicę!

Od kilku lat upowszechnia się stosowanie wielu nowoczesnych urządzeń w kuchni. Nic w tym dziwnego, ponieważ wraz ze wzrostem dostępności, maleją również ceny. Dzięki temu, sprzęty takie jak m.in. beztłuszczowe frytkownice znajdziemy niemal na każdą kieszeń. Przygotowywanie lubianych przekąsek w domowym zaciszu, a w dodatku w znacznie zdrowszej wersji - to brzmi zachęcająco...

PRIME 3 SAF31 Frytkownica beztłuszczowa

Źródło: PRIME3

Na wstępie warto poświęcić chwilę, aby dowiedzieć się nieco więcej o PRIME3. Jest to stosunkowo młoda marka, którą do swojego portfolio wprowadziła firma 2N-Everpol w 2017 roku. Celem stworzenia i wprowadzania sprzętów jest jakość, którą oferują znani producenci, przy jednoczesnym zachowaniu atrakcyjnej ceny. Spoglądając na koszt sprzętów, które trafiły do internetowego sklepu Biedronka, nie sposób temu zaprzeczyć. Myślę, że rozwój tego typu firm zasługuje na zainteresowanie, ponieważ dzięki temu - wiele z nas może pozwolić sobie na alternatywę dla drogich sprzętów od światowych producentów. Im większy wybór, tym lepiej! Krótki staż PRIME3 na rynku nie powinien niepokoić, ponieważ wspomniana firma jest odpowiedzialna m.in. za dystrybucję BLAUPUNKT.

Zobacz również:

Przechodząc do samej frytkownicy... Producent przedstawia beztłuszczową, nieco zdrowszą wersję klasycznego sprzętu do przyrządzania smakołyków. Działanie jest możliwe dzięki technologii RAV (Rapid Air Vortex), a konkretniej przepływie gorącego powietrza wewnątrz. Mimo, że nie wykorzystuje tłuszczu, obieg pozwala na przypieczenie składników z każdej strony, tak więc nie musimy rezygnować z chrupkości. Model może służyć zarówno do frytek, ale i również wielu rozmaitym składnikom. PRIME3 SAF31 posiada aż 8 programów automatycznych, które pozwalają na przyrządzenie warzyw, ryb, mięs i ciast. Jest to więc wielofunkcyjne urządzenie, które z powodzeniem może konkurować nawet z tradycyjną formą smażenia oraz pieczenia w piekarniku. Sterowanie odbywa się bezpośrednio poprzez dotykowy panel na wyświetlaczu LED o przekątnej 1,5 cala.

Parametry techniczne:

Wymiary: 48 x 61 x 35 mm

Waga: 0,35 kg

Rodzaj wyświetlacza: LCD, 1,5 cala

Moc: 1200 W

Pojemność baterii: 180 mAh

Wejścia: Mini USB 2.0

kosz o pojemności 2,5 l

regulacja temperatury: 80-200℃

timer: 30 minut

Sprzęt znajdziesz w internetowym sklepie Biedronka Home już teraz, w cenie 249 zł. Jeśli poszukujesz frytkownicy beztłuszczowej, a wahasz się czy model SAF31 od PRIME3 będzie dla Ciebie dobrym wyborem, zajrzyj do oferty jednej z największych sieci. W zależności od oczekiwań i potrzeb, możesz wybrać sprzęt nawet od 179,99 do 1899 zł.

Warto wspomnieć, że na platformie pojawił się jeszcze jeden sprzęt od omawianej marki PRIME3.

PRIME3 SSJ21 Wyciskarka wolnoobrotowa

Wiele osób zastanawia się, czy postawić na sokowirówkę, czy wyciskarkę. Gdy mowa o wolnoobrotowych modelach, umożliwiają wyciśnięcie soku nawet z miąższu. O specyfice tego typu sprzętów przeczytasz więcej w naszym wpisie. Wracając do modelu od PRIM3...Wyciskarka pozwoli Ci na przygotowanie różnorodnych składników, a dzięki prędkości 70 obr. na minutę, jest przeznaczona zarówno do miękkich, jak i twardszych warzyw lub owoców. Wyposażenie w silikonowe szczotki znacznie zmniejszają możliwość zapchania sita. Tak, jak w przypadku większości tego typu sprzętów w zestawie znajdują się dwa pojemniki. Jeden na sok, drugi na pulpę z pozostałości składników.

Parametry techniczne:

prędkość wyciskania: 70 rpm

cicha praca: poniżej 65 dB

wykonana z bezpiecznego dla zdrowia plastiku (BPA-free)

funkcja biegu wstecznego

dwa pojemniki o pojemności 1 litra – jeden na sok, jeden na pulpę

Sprzęt znajdziesz w cenie 299 zł. Więcej alternatyw o różnorodnych parametrach i funkcjach znajdziesz pod tym linkiem. Ceny wahają się od 169,99 do 3290 zł.

