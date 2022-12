W Biedronce pojawiły się dwa hity, idealne na gwiazdkowy prezent! Kiedyś to było marzenie niejednego dzieciaka [13.12.2022]

Takiej elektroniki w Biedronce jeszcze nie było. Można spełnić swoje dziecięce marzenia! Od dziś dostępne również w sklepach stacjonarnych.

Czy ty też w dzieciństwie marzyłeś o własnych instrumentach? Chciałeś grać na perkusji? A może na keyboardzie? Te marzenia teraz mogą się spełnić, i to za relatywnie niewielkie pieniądze. W dodatku instrumenty, które proponuje Biedronka, zmieszczą się nawet w niewielkim mieszkaniu. Brzmi ciekawie? Przedstawiamy szczegóły! Naszym zdaniem, warto rozważyć te produkty z myślą o np. Mikołajkach bądź Gwiazdce. Od dziś są dostępne również w sklepach stacjonarnych.

Instrumenty elektroniczne z Biedronki Home to bardzo innowacyjne urządzenia. Wykonane zostały z silikonu, dzięki czemu po użyciu można je po prostu zwinąć i schować.

HYKKER pianino elektroniczne silikonowe, zwijane

Na stronie Biedronki znajdziemy następujący opis:

Gra na zwijanym, silikonowym pianinie elektronicznym marki HYKKER to świetna rozrywka zarówno dla muzyków, którzy mają już pewną wiedzę na temat grania na klawiszach, jak i dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją muzyczną przygodę. Zwijany instrument jest bardzo praktyczny – możesz go ze sobą zabrać, gdzie zechcesz! Pianino pomoże Ci rozwinąć poczucie rytmu i zagrać pierwsze proste melodie. Jest bardzo lekkie i łatwe do rozłożenia. Ten niezwykły instrument sprawi, że chętnie będziesz szlifował swoje muzyczne zdolności.

Pianino ma wgranych aż 16 różnych tonów (harfę, organy, dzwony rurowe, gitarę jazzową, skrzypce, zespół smyczkowy, gitarę akustyczną, trąbkę, tubę, gitarę basową, saksofon altowy, flet, banjo, obój oraz róg), które przełącza się za pomocą przycisków Tone 1 oraz Tone 2, dostępnych na bocznym panelu sterującym. Wyposażono je też w tryb demonstracyjny, w którym urządzenie odtwarza jeden z sześciu zapisanych w jego pamięci utworów.

Parametry:

zestaw zawiera: pianino, baterie, przewód USB-C

lekkie i poręczne

łatwe do rozłożenia i złożenia

dla początkujących i bardziej zaawansowanych

Materiał: tworzywo sztuczne

Kolor: czarny

Waga: 0,666 kg

Ilość elementów: 3

Opis elementów: pianino, baterie, przewód USB-C

Okres gwarancji (lata): 3

Zasilanie: Zasilanie: 5 V ⎓ 0,5 A (USB-C)

Cena w sklepie Biedronka Home: 169 zł – kupisz tutaj

HYKKER perkusja elektroniczna silikonowa, składana, 7 elastycznych padów

Na stronie Biedronki znajdziemy następujący opis:

Gra na silikonowej, składanej perkusji elektronicznej z 7 elastycznymi padami marki HYKKER to świetna rozrywka zarówno dla muzyków, którzy mają już pewną wiedzę na temat grania na perkusji, jak i dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją muzyczną przygodę. Instrument bardzo łatwo się rozkłada – możesz go ze sobą zabrać, gdzie zechcesz! Elastyczne pady perkusyjne są bardzo czułe – po uderzeniu w nie usłyszysz dźwięki różnych akustycznych zestawów. Zwijane pady elektronicznej perkusji przypadną do gustu wszystkim miłośnikom bębnów. Ta pokryta miękkim silikonem perkusja sprawi, że żaden rytm nie będzie stanowić dla Ciebie przeszkody. Przekonaj się sam i uderz w talerze już dziś!

Perkusja ma w zestawie 2 pedały oraz 2 pałeczki. Dodatkowo, ma też przycisk DEMO, który uruchamia tryb demonstracyjny, podczas którego urządzenie odtwarza jedne z wgranych aż 12 podkładów muzycznych. Wyposażono ją w 8 akompaniamentów oraz funkcję nagrywania.

Parametry:

zestaw zawiera perkusję, przewód USB-C, 2 szt. pałeczek

zwijana i poręczna

7 pokrytych miękkim silikonem bardzo czułych padów

dla początkujących i bardziej zaawansowanych

Materiał: tworzywo sztuczne

Kolor: czarny

Waga: 1,109 kg

Ilość elementów: 4

Opis elementów: perkusja, przewód USB-C, 2 szt. pałeczek

Okres gwarancji (lata): 3

Zasilanie: Zasilanie: 5 V ⎓ 1 A

Cena w sklepie Biedronka Home: 249 zł – kupisz tutaj

