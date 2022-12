W Biedronce pojawiły się dwa markowe oczyszczacze – jeden piękny, drugi mniej, ale oba do zadań specjalnych [05.12.2022]

Nawilżanie, a nawet sterylizacja – oto, co oferują oczyszczacze powietrza marki TCL. Teraz te funkcjonalne modele dostępne są w Biedronce!

Spis treści

Dopiero co pisaliśmy o tanim oczyszczaczu powietrza z Biedronki, a już oferta została uzupełniona o kolejne urządzenia. Te modele są co prawda droższe, jednak ich funkcje i parametry z powodzeniem to usprawiedliwiają. Postanowiliśmy bliżej się im przyjrzeć. Mogą być ciekawą propozycją do większych pomieszczeń. Zimą oczyszczacz powietrza w domu to podstawa!

TCL oczyszczacz powietrza KJ866F

To prawdziwy sprzęt do zadań specjalnych. Oprócz funkcji oczyszczania powietrza może je również nawilżać. Poradzi sobie z pomieszczeniami o metrażu do 100 m2 (wskaźnik CADR to aż 866 m3/h).

Zobacz również:

Funkcje i parametry:

2w1 oczyszcza + nawilżacz powietrza

zalecany do pomieszczeń: 60 m2 do 100 m2

3-etapowa filtracja: filtr wstępny siatkowy, filtr główny HEPA 13, końcowy filtr z aktywnym węglem

wskaźnik wymiany filtrów

usuwa do 99,97% bakterii i wirusów

wydajność przepływu powietrza CADR: 866 m3/h

laserowy czujnik PM2,5

4 tryby pracy wentylatora + tryb automatyczny

cichy tryb nocny: 30 dB

jonizator

cyfrowy wyświetlacz wskazujący poziom zanieczyszczenia, temperaturę oraz wilgotność

kolorowy wskaźnik jakości powietrza LED

blokada panelu

nawilżacz mechaniczny kołowy Sharp

pojemność zbiornika na wodę: 3,4 L

Materiał: plastik

Kolor: biały

Wymiary: 405 x 390 x 795 mm

Waga: 15.4 kg

Moc: 90 W

Okres gwarancji (lata): 2

Napięcie: 230 V

Cena w sklepie Biedronka Home: 1999 zł. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem.

TCL oczyszczacz powietrza Breeva A5WB

Przede wszystkim, to naprawdę stylowy oczyszczacz, który chętnie postawiłabym w swoim salonie. Jednak wygląd to niejedyna zaleta tego sprzętu. Oczyszczacz przeznaczony jest do pomieszczeń nie większych niż 48 m2. Wskaźnik CADR wynosi w jego przypadku 400 m3/h. Dodatkowo, urządzenie wyposażono w lampę UV-C, która ma za zadanie sterylizować powietrze.

Funkcje i parametry:

oczyszczanie powietrza 5-krotnie w czasie godziny

zalecany do pomieszczeń: 34 m2 do 48 m2

moduł WiFi - możliwość sterowania za pomocą urządzeń mobilnych

zespolony filtr trójwarstwowy: filtr wstępny, HEPA 13, aktywny filtr węglowy

przeciętna żywotność filtra: 2160 godzin

wskaźnik wymiany filtrów

filtracja PM 2.5, usuwa do 99,99% bakterii i wirusów

zasięg działania do 48 m2

wydajność przepływu powietrza CADR: 400 m3/h

4 tryby pracy wentylatora + tryb automatyczny

cichy tryb nocny: 26 dB

jonizator

sterylizacja - lampa UV-C

timer

wskaźnik jakości powietrza LED

czujniki: Laser Dust Sensor, VOC Sensor

blokada panelu

podświetlenie obudowy

Materiał: plastik

Kolor: czarny

Wymiary: Ø270 x 600 mm

Ilość elementów: 4

Opis elementów: oczyszcza, filtr, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna

Okres gwarancji (lata): 2

Cena w sklepie Biedronka Home: 1049 zł. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem.

Polecamy: W Biedronce pojawiły się dwa hity! Kiedyś to było marzenie niejednego dzieciaka