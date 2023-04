W Biedronce trwa wielka wyprzedaż. Jak zdobyć produkt za 1 zł? Ostatni dzień promocji

Czy ktoś mówił o promocjach? Jeśli chcesz sporo zaoszczędzić przy okazji zakupów w sklepie Biedronka Home, zdradzamy jak skorzystać z dużych rabatów, a nawet otrzymać kolejny produkt za symboliczną złotówkę.

Biedronka: Wiosenna Wyprzedaż - zasady

Dziś szczęśliwy dzień dla wszystkich miłośników wiosennej aury, co postanowiła uczcić również Biedronka. Okres letni jest dla wielu z nas najbardziej wyczekiwaną porą roku, a wraz z nią pojawiają się nie tylko nowe przyjemności ale również potrzeby. Jeśli zamierzałeś dokonać wiosennych porządków lub zakupów, nadeszła świetna okazja. Już tylko dziś możemy skorzystać z rabatów podczas wielkiej wyprzedaży. Jest to dobra nowina zwłaszcza dla tych, którzy planowali większe zakupy - promocje obowiązują już przy zakupie dwóch produktów. Oto co należy zrobić, aby zaoszczędzić.

Kup 2 produkty objęte akcją, aby otrzymać 25% rabatu na 2 produkt

Kup 3 produkty objęte akcją, aby otrzymać 50% rabatu na 3 produkt

Kup 4 produkty objęte akcją, aby otrzymać 80% rabatu na 4 produkt

Przy zakupie 4 produktów, 5 z nich otrzymasz za 1 zł

Produkty objęte wyprzedażą w sklepie Biedronka Home są oznaczone specjalną zakładką KUPUJ W ZESTAWACH. Wszystko co dobre, szybko się kończy. Akcja obowiązuje jeszcze tylko dziś.

Biedronka Home - co warto upolować na wyprzedaży?

Najnowszą akcją tematyczną objęto mnóstwo kategorii, a w tym również AGD, elektronikę i nie tylko. Jest to ponad 1900 produktów w cenach wahających się od 5,99 zł do 5899,99 zł. Oto kilka pozycji, które szczególnie wzbudziły nasze zainteresowanie.

Hulajnoga elektryczna 4SWISS EX9

Model wyposażono w 500-wattowy silnik oraz akumulator o pojemności 15,6 Ah. Jedno naładowanie pozwala na pokonanie 45 kilometrów, a maksymalna prędkość wynosi około 25 km/h. Nad bezpieczeństwem czuwa potrójny układ hamulcowy.

Jeśli model od 4SWISS nie jest dla Ciebie wystarczający, więcej modeli hulajnóg elektrycznych znajdziesz w sklepie pod tym linkiem.

Odkurzacz akumulatorowy Berlinger Haus

Odkurzacz bezprzewodowy posiada 2-stopniową regulację mocy i filtrację HEPA, co może okazać się kluczowe dla alergików. Przy niższej mocy ssania może pracować około 30 minut, a wszelkie zabrudzenia trafiają do 2,2 litrowego pojemnika na kurz.

Szukasz idealnego modelu odkurzacza akumulatorowego? Wiele tego typu rozwiązań znajdziesz pod tym linkiem.

Wielofunkcyjny robot Eldom PerferctMix

Szukasz pomocnika na święta? Model MFC2000 oferuje aż 12 poziomów prędkości, a moc silnika to aż 1500 Watt. Możliwa jest również regulacja temperatury oraz dopasowanie trybu pracy do aktualnych składników. Sterowanie jest możliwe poprzez ekran dotykowy.

Robot może przydać się zarówno sceptykom gotowania, jak i uzdolnionym domowym kucharzom, jednak każdy z nas ma nieco inne wymagania. Pod tym linkiem znajdziesz wiele różnorodnych wariantów.

Oczyszczacz powietrza TCL KJ120F

Kompaktowy oczyszczacz powietrza zapewnia wydajność na poziomie 120 m3/h CADR, a ponadto może okazać się dobrym rozwiązaniem dla alergików. Oferuje 3-etapową filtrację z wykorzystaniem HEPA oraz wychwytuje cząsteczki PM 2,5. Dodatkowym atutem jest kolorowe podświetlenie LED.

Jeśli nie jesteś pewien na co zwracać uwagę podczas wyboru oczyszczacza, zajrzyj do naszego wpisu: Jaki oczyszczacz powietrza kupić? Przegląd oczyszczaczy powietrza 2023.

Słuchawki bezprzewodowe TCL MOVEAUDIO S200

Bezprzewodowe słuchawki raz na zawsze rozwiązują problem ze zbędnymi, splątanymi kablami. Model od TCL wyposażono w 4 mikrofony kierunkowe oraz system redukcji dźwięków z tła ENC, a jeden cykl ładowania to około 23 godzin odtwarzania. Sterowanie jest możliwe przez dotyk, a także Asystenta Google.

Więcej bezprzewodowych modeli od cenionej marki TCL znajdziesz pod tym linkiem.

Wyciskarka wolnoobrotowa PRIME3 SSJ21

Wyciskarka umożliwia przygotowanie soku z rozmaitych składników, a wszystko to dzięki prędkości 70 obr. na minutę. Model poradzi sobie więc zarówno z miękkimi, jak i twardszymi warzywami lub owocami. Urządzenie wyposażono w silikonowe szczotki, których zadaniem jest zmniejszanie możliwości zapchania sita. PRIME3 SSJ21 posiada dwa pojemniki - jeden na sok, drugi na pulpę.

Konkurencyjnym modelem może być m.in. wyciskarka Silvercrest SSJ 300 C1 oraz SENCOR SSJ 4043WH.

Parownica do ubrań HOFFEN

Prasowanie nie musi stanowić wyzwania, a to dzięki sprzętom takim jak parownica. W ofercie pojawił się poręczny, kompaktowy model od marki Hoffen ważący zaledwie 0,89 kg. Urządzenie wyposażono w zbiornik o pojemności 100 ml. Jego moc wynosi 1200-1400 Watt, tak więc poradzi sobie z wieloma zagnieceniami, a dodatkowo nie musimy obawiać się o możliwe przypalenia, jak w przypadku tradycyjnego żelazka.

Więcej modeli znajdziesz pod tym linkiem, ceny wahają się od 99 zł do 819 zł.

Wideorejestrator Everywhere XBLITZ

Bezpieczeństwo na drodze to podstawa, a gdy stajemy się uczestnikami wypadku lub jego świadkami, nieocenionym dowodem są materiały dowodowe. Wideorejestrator wyposażony jest w dwa obiektywy Full HD, dzięki czemu może rejestrować przestrzeń w przeciwległych kierunkach. Gadżet może okazać się również dobrą okazją do uwiecznienia widoków i krajobrazów za oknem. Podgląd zgromadzonych nagrań jest dostępny w aplikacji mobilnej.

Więcej urządzeń od marki XBLITZ znajdziesz pod tym linkiem.

Spieniacz do mleka MPM

Jesteś smakoszem kawy? Wiesz więc, jak ważne jest dobrze spienione mleko, a zarazem jak trudno uzyskać efekt idealnej pianki. Spieniacz elektryczny od marki MPM posiada funkcję mieszania, spieniania mleka z podgrzewaniem i bez podgrzewania. Pojemność urządzenia to aż 500 ml, tak więc jeden cykl pracy pozwoli na przygotowanie co najmniej kilku porcji pianki.

Więcej tego typu sprzętów znajdziesz pod tym linkiem, ceny wahają się od 159 do aż 929 złotych (pewne modele wyposażono w imponujące parametry, choć dla domowego użytku z pewnością wystarczające będą nawet budżetowe pozycje).

Frytkownica 4SWISS ABB-021

W sklepie internetowym znajdziemy również frytkownicę, która umożliwi przyrządzanie dotychczas niezdrowych posiłków bez wykorzystania tłuszczu. Ponadto, mamy możliwość skorzystania z 8 automatycznych programów, a tuż po 3 minutach nagrzewa się do temperatury 180 stopni. Dzięki temu, zużywa znacznie mniej energii, niż tradycyjny piekarnik.

Jeśli zależy Ci na tym, aby frytkownica poza ograniczeniem tłuszczu była również sprzętem Smart, pod uwagę warto wziąć Xiaomi Mi Smart BHR4849EU.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o samym działaniu frytkownic wykorzystując technologię gorącego powietrza, zajrzyj do naszego wpisu: Co potrafią nowoczesne frytkownice? Jak wybrać dobrą frytkownicę? Wszystko, co musisz wiedzieć.

Ekspres do kawy MPM MKW-05

Jeśli cenisz wygodę, a równocześnie nie wyobrażasz sobie rozpoczęcia dnia bez kawy, urządzeniem które powinno znaleźć się w twojej kuchni jest rzecz jasna ekspres. Zakup nie musi jednak wiązać się z dość dużym wydatkiem, czego przykładem jest przelewowa wersja od MPM. Model posiada funkcję opóźnionego startu oraz 2 stopnie intensywności kawy.

Jeśli wahasz się nad tym, który ekspres przelewowy wybrać, warto przyjrzeć się funkcjonalności modelu GÖTZE & JENSEN CM600X. Posiada on wyświetlacz, aż 900 W mocy oraz funkcję zaplanowania godziny parzenia.

Może zainteresować Cię również: W Lidlu kupisz 3 sprzęty AGD Smart Home na miarę XXI wieku.