W Biedronce znajdziesz nowoczesne smartwatche. Są tanie, ale czy warto je kupić?

Sieć sklepów nie ustaje w działaniach i wprowadza do oferty kolejne gadżety elektroniczne. Jeśli chcesz iść z duchem czasu, a jednocześnie nie wydawać wszystkich oszczędności - ten produkt może być strzałem w dziesiątkę. Sprawdźmy, czy warto kupić te modele smartwatchy.

Od czasu uruchomienia sklepu internetowego Biedronka Home, nabywanie artykułów przemysłowych, elektroniki i AGD stało się jeszcze łatwiejsze. Zainteresowanie produktami sieci stale rośnie, co idealnie obrazuje obserwowany od lat - wzrost znaczenia zakupami online. Jako że w serwisie pojawia się wiele tematycznych akcji oraz kategorii produktowych, może znaleźć tam coś dla siebie niemal każdy. Ostatnimi czasy, oferta powiększyła się o... smartwatche. Jak wynika z raportu Counterpoint Research, rynek nowoczesnych zegarków wzrósł o 30% (w odniesieniu do poprzedniego roku). Nie pozostawia to więc wątpliwości, że coraz częściej sięgamy po elektroniczne gadżety, zarówno topowych marek, jak i mniejszych przedsiębiorstw.

Jak przystało na Biedronkę - jest tanio! Jeśli chcesz więc posiadać smartwatcha, a jednocześnie nie wydawać fortuny, to może być oferta dla Ciebie.

Smartwatche HYKKER

Do internetowego sklepu zawitały aż dwa elektroniczne zegarki marki HYKKER. Są one produkowane przez polskie przedsiębiorstwo znane bliżej pod nazwą myPhone. Mimo niskiej ceny, parametry elektronicznych gadżetów mogą sprostać oczekiwaniom wielu zainteresowanych. Obydwa modele posiadają aż 8 trybów sportowych, a w dodatku są zdolne do pomiarów funkcji życiowych takich jak poziom tętna i natlenienie krwi. Aby posłużyły nam jak najdłużej i nie powstawała konieczność częstego ładowania, producent wyposażył smartwatche w baterię o pojemności 220 mAh (Li-ion 3,7 V). Są kompatybilne zarówno z urządzeniami pracującymi na systemie Android, jak i iOS. Cechują się wodoodpornością i ważą zaledwie 43 gramy. Do wyboru mamy dwa modele, a mianowicie - wersję okrągłą (1,3 cala) oraz kwadratową (1,69 cala). Każdy z nich jest wyposażony w ładowarkę magnetyczną w zestawie.

Niezależnie od tego czy zdecydujesz się na okrągły model HYKKER, czy kwadratową wersję - zegarek wyniesie Cię jedyne 129 zł.

Wbrew niskiej cenie, elektroniczne gadżety naprawdę robią wrażenie. Zważając na możliwość wykorzystywania modeli podczas treningu, pomiary - to dobra propozycja w podanej półce cenowej. Warto mieć jednak na uwadze, że ich funkcjonalność znacząco odbiega od popularnych modeli takich jak m.in. Apple Watch SE 2gen czy Samsunga Galaxy Watch 4 Classic. Nie spodziewajmy się, że urządzenie za 129 zł spełni wszelkie wymagania i nadąży nad trendami. Mimo to, myślę że jest to oferta do przemyślenia, gdy zależy nam na dość podstawowej funkcjonalności. Jeśli szukasz inteligentnego zegarka, jednak nie do końca wiesz, który model będzie dla Ciebie odpowiedni, zajrzyj do naszego wpisu: Oto pięć najważniejszych funkcji w smartwatchach. Sprawdzamy, na co zwrócić uwagę przy zakupie.

SETTY SMILEKID SD-200 Smartwatch

Jako że jest to model dla dzieci, w celu zwiększenia bezpieczeństwa posiada wbudowany lokalizator GPS, a także przycisk SOS. MicroSIM pozwala na wysyłanie wiadomości tekstowych, a nawet dzwonienie. SMILEKID SD-200 jest kompatybilny z systemami Android, jak i iOS, a zasilanie jest możliwe poprzez USB Micro.

Parametry:

Wymiary: 4 x 1,5 x 23

Waga: 0,04 kg

Rodzaj wyświetlacza: TFT kolorowy

Rozmiar wyświetlacza/ekranu: 1,44''

Pojemność baterii: 400 mAh

Cena: 139 zł

SETTY LBS smartwatch dziecięcy

Wbudowany mikrofon i aparat umożliwia podgląd okolicy, w której znajduje się dziecko. Poza zwiększeniem bezpieczeństwa, smartwatch to przede wszystkim gadżet - w modelu nie zabrakło budzika, latarki, a nawet gry matematycznej. Przydatnym dla rodziców może okazać się lokalizator GPS oraz stały kontakt z dzieckiem poprzez rozmowy i SMSy. Jak w przypadku poprzedniego modelu, pojemność baterii to 400 mAh.

Parametry:

Waga: 0,051 kg

Rodzaj wyświetlacza: TFT kolorowy

Rozmiar wyświetlacza/ekranu: 1,4''

Długość kabla: 0,19 m

Cena: 99 zł

Konkurencją dla powyższych modeli może być Forever JW-100 oraz Garett Kids Happy 4. Jeśli nadal szukasz idealnego urządzenia dla swojego dziecka, więcej smartwatchy możesz znaleźć pod tym linkiem - ceny wahają się od 64,99 do 759 zł.

SETTY ładowarka indukcyjna

Jak każde urządzenie, smartwatch wymaga zasilania. W sieci sklepów znajdziesz również m.in. indukcyjną ładowarkę. Rozwiązanie staje się coraz bardziej popularne, co stanowi wygodniejszą alternatywę dla tradycyjnych ładowarek.

Parametry:

Możliwość ładowania trzech urządzeń jednocześnie

Moc: 15 W

Wejścia: USB-C

Cena: 119 zł

Więcej modeli tego typu gadżetów szukaj pod tym linkiem.

SETTY smartband RUNFIT

Trening, a może brak wolnych rąk w trakcie pracy? Smartband jest dobrym wyborem dla osób, które chcą stale śledzić swoje osiągnięcia sportowe - z uwagi na rozmiar i wagę, jest to wygodniejsza forma niż smartwatch. RUNFIT umożliwia zbadanie pulsu, odliczanie kroków, a także liczenie spalonych kalorii. Łączność jest możliwa poprzez Bluetooth 5.0.

Parametry:

Waga: 0,023 kg

Rodzaj wyświetlacza: TFT kolorowy

Rozmiar wyświetlacza/ekranu: 0,96''

Pojemność baterii: 90 mAh

Zasilanie: Złącze USB A

Cena: 79,90 zł

Gadżet od SETTY jest swoistą alternatywą dla nieco droższych modeli takich jak m.in. Xiaomi Smart Band 7.

HAMMER telefon komórkowy

Jeśli nie chcesz przenosić się do wirtualnego świata z poziomu smartfona, HAMMER zapewni wszystko, czego można oczekiwań od tradycyjnego telefonu komórkowego. Ponadto, możesz zapomnieć o częstym ładowaniu, ponieważ jego bateria to aż 1800 mAh (jako że nie jest to smartfon, takowa pojemność wystarczy na znacznie dłuższe korzystanie).

Parametry:

Akumulator: 1800 mAh

Pamięć RAM: 32 MB

Aparat 0,3 Mpix

Cena: 189 zł

MOEVI ANC Słuchawki bezprzewodowe

Jeśli nie wyobrażasz sobie podróży do pracy bez odsłuchania ulubionej playlisty, a jednocześnie nie jesteś fanem dousznych alternatyw, bezprzewodowy model od MOEVI może Cię zainteresować. Bateria o pojemności 800 mAh wystarczy nawet na 70 godzin słuchania, bez konieczności ponownego zasilania.

Parametry:

Technologia aktywnej redukcji szumu ograniczająca hałasy z zewnątrz

Ładowanie: do 1,5h przez dołączony do zestawu przewód USB-C

Technologia ANC: 2 mikrofony

Pasmo przenoszenia: od 20Hz do 20 000Hz

Cena: 249 zł

Szukasz czegoś o lepszych parametrach? Interesującym modelem może być m.in. Sony WH-1000XM4B.

Smartfon TCL 30+ T676K

Nowoczesny smartfon od TCL wyposażono w 6,7-calowy ekran AMOLED z technologią NXTVISION. Smukły model mierzy zaledwie 7,74 mm. Aby wzmocnić jego wydajność, producent zastosował 8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G37 z 4 GB RAM-u.

Parametry:

Pamięć: 4 GB + 128 GB

Aparat: Potrójny 50 MP z SI, szerokokątny aparat selfie 13 MP

Bateria: 5010 mAh i szybkie ładowanie 18 W

NFC: tak

Dodatkowe funkcje: Face Unlock, czytnik linii papilarnych

Cena: 889 zł

Więcej modeli od przedsiębiorstwa z ponad 40-letnim stażem znajdziesz pod tym linkiem.

Słuchawki douszne BASEUS NGW09-02

Jeśli na co dzień muzyka umila Ci wolny czas lub obowiązki, warto przyjrzeć się modelowi NGW09-02 od BASEUS. Słuchawki są zasilane bezpośrednio poprzez magnetyczne etui (wystarczy 1,5h, aby cieszyć się słuchaniem muzyki przez około 4-5h). Słuchawki posiadają panel dotykowy, dzięki któremu możesz sterować ich pracą.

Parametry:

Łączność: Bluetooth 5.0

Pojemność baterii: 450 mAh

Czas czuwania: 150 h

Kompatybilność: iOS, Android

Cena: 119 zł

Słuchawki TCL MOVEAUDIO S200

Słuchawki od marki TCL wyposażono w system redukcji dźwięków z tła ENC. Jedno naładowanie to aż 3,5 godziny odtwarzania lub do 23 godzin w wykorzystaniem dołączonego etui. Sterowanie odbywa się poprzez dotykowy panel, a dzięki Google Fast Pair 2.0, możliwe jest szybkie sparowanie ze smartfonem.

Parametry:

Łączność: Bluetooth 5.0

Pojemność baterii etui: 520 mAh

Czas działania: do 23 h

Kompatybilność: iOS, Android

Dodatkowe funkcje: ENC, asystent głosowy, 4 mikrofony kierunkowe

Cena: 249 zł

Więcej interesujących modeli bezprzewodowych możesz znaleźć pod tym linkiem.

Powerbank BASEUS

Niezależnie od tego czy poza domem częściej korzystasz ze smartwatcha czy smartfona, zasilanie jest niezbędne. Powerbank od marki BASEUS umożliwia ładowanie aż trzech urządzeń jednocześnie, a jego pojemność to aż 10 000 mAh. Dzięki aż 4 gniazdom (w tym USB oraz Micro), może okazać się pomocny przy wielu rodzajach urządzeń.

Parametry:

Moc: 20 w

Pojemność: 10000 mAh

Wejścia: USB typu A lub C

Cena: 99,90 zł

Powerbank Xiaomi Redmi

Gadżet od Xiaomi umożliwia ładowanie dwóch urządzeń jednocześnie. W celu zwiększenia funkcjonalności, powerbank posiada wejście USB typu C, micro USB oraz dwa klasyczne sloty USB-A. Jego pojemność to aż 10000 mAh, co pozwoli na więcej niż jedno pełne naładowanie urządzeń (w tym smartfonów z dość dużą baterią).

Parametry:

Moc: 20 W

Wymiary: 16 x 11 x 3 cm

Pojemność: 10000 mAh

Cena: 89,90 zł

Nieco tańszą opcję o podobnych parametrach znajdziesz pod tym linkiem. Szukasz powerbanka o większej pojemności? Model od marki Xiaomi oferuje aż 20000 mAh.

Słuchawka Multipoint SETTY

Jeśli nie przepadasz za klasyczną formą słuchawek z przewodem lub nie chcesz, a równocześnie masz ograniczony budżet, dobrym wyborem może okazać się słuchawka Multipoint. Dyskretny model z systemem Multipoint wykorzystuje w celu połączenia ze smartfonem Bluetooth 5.0. Akumulator o pojemności 300 mAh zapewnia długotrwałe użytkowanie, bez konieczności częstego zasilania.

Parametry:

Moc: 65 W

Pojemność akumulatora: 300 mAh

Wymiary: 63 x 17 x 25 mm

Cena: 34,99 zł

Czytnik Kindle Paperwhite 5

Smartwatche i smartfony to nie jedyne gadżety, które mogą umilić nam wolny czas. Jeśli lubisz czytać, możesz poświęcić wieczorny relaks, podróż lub przerwę na e-booka. Czytnik od Kindle wyposażono w czytelny ekran o przekątnej 6,8 cala, a dzięki łączności Wi-Fi i Bluetooth, przesyłanie ulubionych tytułów trwa zaledwie chwilę. Model posiada aż 8 GB pamięci, tak więc możesz zgromadzić całkiem imponującą kolekcję - bez konieczności noszenia i kupowania książek.

Parametry:

Obsługiwane formaty: Kindle Format 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, niezabezpieczone MOBI, PRC ; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP przez konwersje, audible audio format (AAX)

Łączność: dwupasmowe Wi-Fi (2,4 GHz i 5 GHz)

Bateria: do 10 tygodni czytania (30 minut dziennie)

Rodzaj wyświetlacza: E-ink Carta, wodoodporny (IPX8)

Cena: 749 zł

Kindle Paperwhite 5 to nie model dla Ciebie? Sprawdź wszystkie dostępne wersje pod tym linkiem.

Głośnik z Bluetooth Blaupunkt

Uwielbiasz słuchać muzyki? Urządzenie od marki Blaupunkt może ułatwić Ci to dzięki łączności Bluetooth i A2DP. Wystarczy sparować model ze smartfonem, aby pozbyć się zbędnych kabli. Dodatkowym atutem jest moduł LED 360, który sprawia, że głośnik może pełnić również funkcję lampki nocnej, a nawet alarmu. Wyposażono go w wejście USB oraz AUX.

Parametry:

Waga: 0,98 kg

Moc: 10 W RMS

Kompatybilność: Android, iOS

Oświetlenie: moduł kolorowego światła LED 360°

Cena: 279 zł

Głośnik bezprzewodowy SETTY

Słuchanie muzyki w plenerze w budżetowej wersji? Znamy alternatywę dla JBL BT GO Essential, a jest to kompaktowy głośnik od marki SETTY. Mierzy około 9,3 cm tak więc dobrze sprawdzi się w podróży, kiedy mamy dość ograniczone miejsce w bagażu. Połączenie jest możliwe poprzez USB, micro SD, złącze AUX, a także Bluetooth. Urządzenie posiada gumową obudowę oraz przywieszkę, co umożliwia szybkie odnalezienie w plecaku lub chwilowe przymocowanie.

Parametry:

Moc: 3 W

Pojemność baterii: 1200 mAh (do 6 godzin)

Bluetooth: 4.2.

Poziom hałasu: ≥65 dB

Cena: 39,99 zł

Soundbar JBL 2.0 All-In-One

Niemal od początku uruchomienia platformy Biedronka Home, w sklepie mogliśmy znaleźć zarówno produkty od marek własnych, jak i cenionych przedsiębiorstw. Wśród sprzętów pojawiło się również coś dla melomanów, a mianowicie dwukanałowy soundbar od JBL! All-In-One możemy połączyć z urządzeniami poprzez Bluetooth, co pozwala na odsłuch strumieniowy.

Parametry:

Moc: 80W

Łączność: Bluetooth

Zastosowane technologie: Dolby Digital

Złącza: HDMI, USB, wejście optyczne

Cena: 799 zł

Więcej soundbarów znajdziesz pod tym linkiem, ceny wahają się od 119 zł do 7499 zł (w zależności od klasy urządzenia).

Warto wspomnieć, że aktualnie możemy uzyskać specjalny rabat, którym objęto wszystkie powyższe urządzenia. Więcej informacji znajdziesz we wpisie: Biedronka startuje z wielką wyprzedażą. Jak zdobyć produkt za 1 zł? Ponadto, jeśli dokonasz zakupów za minimum 200 zł, otrzymasz -20 zł rabatu na całe zamówienie (zniżka działa wyłącznie do 31.03).

Źródło: Biedronka Home