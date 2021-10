W Call of Duty Vanguard najlepiej grać na PS5. Sprawdź, dlaczego

Posiadacze konsol PS5 będą mogli cieszyć się w wyjątkowych funkcji w Call of Duty Vanguard.

fot. Activision

Do premiery Call of Duty Vanguard pozostały już niespełna dwa tygodnie. Twórcy gry nie ustają w promowaniu swojego dzieła. Tym razem ujawnili, jakie wyjątkowe funkcje otrzymają posiadacze konsol PlayStation 5.

Jednym z największych atutów PS5 są nowe kontrolery - DualSense. Dzięki technologii haptycznej i adaptacyjnym spustom są one w stanie lepiej symulować wydarzenia, które obserwujemy na ekranie, zwiększając tym samym poziom immersji. Chris Fowler - jeden z projektantów gry Call of Duty Vanguard, zdradził w wywiadzie dla PlayStation Blog, że gra będzie w wyjątkowy sposób wykorzystywać adaptacyjne spusty kontrolera PS5. Okazuje się, że twórcy chcą, aby symulowały one ciężar spustu prawdziwej broni. Oznacza to, że oddanie strzału z każdej broni w CoD: Vanguard będzie wymagało od gracza innego poziomu nacisku spustu kontrolera. To samo dotyczyć będzie spustu L2, który przywołuje lunetę broni. Co więcej, Fowler zdradził, że dodatki do broni również wpłyną na reakcję kontrolera.

Zobacz również:

Z całą pewnością takie wykorzystanie DualSense zwiększy realizm płynący z rozgrywki. Nie wszyscy gracze mogę jednak uznać takie rozwiązanie za dobre (szczególnie w trybie sieciowym). Na szczęście deweloper podkreśla, że wszystkie dodatkowe funkcje kontrolera PS5 będzie można wyłączyć w ustawieniach gry.

Premiera Call of Duty Vanguard odbędzie się już 5 listopada na PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X/S.

