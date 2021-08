W Call of Duty Vanguard zagramy już w tym tygodniu, ale tylko na PS4 i PS5

W Call of Duty Vanguard możecie zagrać już w tym tygodniu. Poznaliśmy szczegóły dotyczące testów alfa.

Call of Duty Vanguard (fot. Activision)

Pierwsi szczęśliwcy już w najbliższy weekend będą mogli wypróbować najnowszą odsłonę serii Call of Duty. Studio Sledgehammer Games i Activison ogłosili, że w dniach 27 - 29 sierpnia odbędą się testy wersji alfa gry.

Call of Duty Vanguard - alfa, jak się dostać do testów?

Udział w pierwszy testach Call of Duty Vanguard będą mogli wziąć udział jedynie posiadacze konsol PlayStation 4 i PlayStation 5. Pocieszające jest jednak to, że oprócz tego, testy nie mają żadnych ograniczeń. Oznacza to, że udział w nich może wziąć każdy chętny. Do dyspozycji graczy oddany zostanie nowy tryb "Champion Hill" ("Wzgórze Mistrzów"), który skupia się na drużynowych starciach 2 vs 2, 3 vs 3 i 4 vs 4 zawodników. Jest to swego rodzaju wariacja na temat gatunku battle royale, bowiem podczas zabawy możliwe będzie zbieranie gotówki, którą wydamy na liczne ulepszenia. Ostatnia pozostała przy życiu drużyna wygrywa. Podczas testów alfa udostępnione zostaną cztery zróżnicowane i "interaktywne" mapy: Airstrip, Courtyard, Trainyard i Market.

Zobacz również:

Choć testy wersji alfa Call of Duty Vanguard rozpoczną się dopiero w piątek, to już dzisiaj możecie przygotować się do wali pobierając z PS Store klienta z grą.

Call of Duty Vanguard zadebiutuje 5 listopada 2021 roku na: PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series X/S.

Zobacz również: King's Bounty 2 – gdzie kupić najtaniej? Przegląd najlepszych ofert na PS4, PS5, Xbox, NS i PC