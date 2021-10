W Chinach można już kupić Core i9-12900K

Mimo że nie otrzymaliśmy jeszcze oficjalnej daty premiery procesorów Alder Lake, w Kraju Środka pojawią się oferty sprzedaży nowych układów Intela.

Już wcześniej docierały plotki, że na niektórych zamkniętych chińskich forach krążą oferty na nowe procesory Intela. Niestety nie były one publiczne i ciężko było je zweryfikować. W chwili obecnej pierwsze oferty na procesor na i9-12900K pojawiły się na platformie Taobao. W opisie aukcji możemy przeczytać, że jest to wersja ES2. Oznacza to, że mamy do czynienia z próbką inżynieryjną drugiej generacji, które są dystrybuowane na kilka miesięcy przed próbkami kwalifikacyjnymi (QS) czy nawet wersjami recenzenckimi. Przeważnie też nie reprezentują ostatecznego stanu procesora, ponieważ mogą zawierać drobne błędy sprzętowe i niższe częstotliwości w porównaniu z finalnymi jednostkami detalicznymi.

W sprzedaży jest sporo układów, których cena zaczyna się już od 4000 CNY, czyli ok. 700 dolarów. Wszystkie procesory wystawione na sprzedaż posiadają 16 rdzeni oraz 24 wątki z tego powodu można sądzić, że mamy do czynienia z próbka inżynieryjną i9-12900K.

Choć nie znamy ostatecznej oficjalnej ceny procesorów Alder Lake radzimy wstrzymać się z zakupem i poczekać do premiery która nastąpi już w przyszłym miesiącu.

źródło: [email protected]