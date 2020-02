W Chinach roboty pomagają walczyć z epidemią koronawirusa

Rząd Chin ma coraz większe problemy z opanowaniem epidemii koronawirusa, z tego powodu zdecydowano się sięgnąć po najnowszą technologię w postaci robotów.

Technologia w służbie człowieka? Wszystko na to wskazuje. Władze Chin postanowiły, że do walki z koronawirusem wyślą nowoczesne roboty. Epidemia zatacza coraz szersze kręgi, w samym "Państwie Środka" zaczyna brakować wykwalifikowanego personelu, który mógłby się opiekować chorymi. Co gorsza, również lekarze i pielęgniarki zaczynają chorować.

Najskuteczniejszą metodą do walki z "wirusem z Wuhan" jest obecnie izolacja osób zarażonych. Zdecydowano, że w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby, roboty przejmą część obowiązków personelu medycznego.

Już teraz w kilku chińskich szpitalach wykorzystywana jest duża liczba robotów do wykonywania niektórych zadań, jak dezynfekcja, dostarczanie żywności, wydawanie leków i zdalna diagnoza.

Pomoc rządowi zadeklarowały już firmy Shanghai Titanium Robot Technology, Qinglang czy JD Logistics. Pierwsza z nich zdążyła już dostarczyć blisko 140 robotów, których głównym zadaniem jest dezynfekcja i sterylizacja. Lekarze i pielęgniarki mogą sterować nimi za pomocą tabletu i programować ich trasę. Zdaniem specjalistów, wykorzystanie tego typu robotów jest w stanie niemal w 100% wyeliminować wszystkie szkodliwe bakterie w danym pomieszczeniu.

Roboty firmy Qinglang są bardziej zorientowane na wspomaganiu ludzi w obszarach objętych kwarantanną. Mogą one działać autonomicznie, co oznacza, że zbędny jest ludzki czynnik, aby wykonały swoje zadania. Roboty te zajmować się będą głównie dostarczaniem pożywienia i wody.

Poza szpitalami działać będą już maszyny (w tym m.in. drony) JD Logistics, które mają pomóc przy dystrybucji wszelkiego rodzaju zasobów niezbędnych do walki z epidemią.

Nowoczesna technologia po raz kolejny pokazała swoje pozytywne oblicze. Jeszcze kilkanaście lat temu nie do pomyślenia było, że roboty będą ratować ludzkie życia.

źródło: gizmochina.com