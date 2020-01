W Chinach rozpoczyna się sprzedaż Redmi K30 5G w czterech wersjach kolorystycznych

Xiaomi dwukrotnie wystawiało Redmi K30 5G do sprzedaży i w obu przypadkach smartfon rozszedł się błyskawicznie. Teraz wchodzi do ogólnej sprzedaży w kilku różnych wariantach.

Xiaomi zaczęło promować swój model Redmi K30 z obsługą 5G już w grudniu, a 7 stycznia nastąpił debiut - urządzenie zostało wyprzedane w dwie godziny. Wówczas telefon był dostępny w konfiguracji 8GB RAM + 128GB. Dopiero później pojawiły się dwa kolejne warianty: 6GB + 64GB oraz 6GB + 128GB. Dzisiaj smartfon we wszystkich trzech opcjach znalazł się w powszechnej sprzedaży oraz czterech różnych wersjach kolorystycznych. Najtańsza, 6GB RAM + 64GB pamięci, to wydatek (w przeliczeniu) ok. 1100 zł. Jest dostępny wyłącznie w kolorze błękitnym. Drugi, 6GBRAM + 128GB pamięci, to wydatek ok. 1250 zł. Możliwe jest nabycie go w wersji białej, purpurowej, czerwonej i błękitnej.

Najdroższa opcja to oczywiście kombinacja 8GB RAM + 128GB pamięci. Cenowo niewiele różni się od poprzednika - ok. 1300 złotych. Ma trzy wersje kolorystyczne - bez białej. Wszystkie modele zostały wyposażone w procesor Snapdragon 765G ze zintegrowanym modemem Snapdragon X52. Wyświetlacze to LCD 6,67", pokazujące obraz w jakości Full HD+ i z odświeżaniem 120 Hz. Główny obiektyw aparatu tylnego korzysta z matrycy 64 Mpix, a całość działa pod kontrolą systemu Android 10 z nakładką MIUI 11. Urządzenie zasila bateria 4500 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania 30W.

Trzeba przyznać, że za taką specyfikację i obsługę 5G cena 1100 złotych jest niezwykle atrakcyjna. A podobno ma pojawić się do tego edycja 8GB RAM + 256GB. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że modele te zagoszczą w Europie.