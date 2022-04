W Chrome pojawi się asystent prywatności

Ma być dostępny w edycji Chrome 101. A na czym polegać będzie jego działanie? Już wiemy!

Niedawno Google świętowało setną edycję Chrome, a już zapowiada nowość w kolejnej edycji, czyli Chrome 101. Nazywa się Privacy Guide i ma pomóc użytkownikom w zrozumieniu, jak chronią ich w trakcie codziennego użytkowania funkcje bezpieczeństwa w przeglądarce. Ma to przełożyć się na większą wiedzę, która z kolei pozwoli na optymalne ich dopasowanie do indywidualnych potrzeb. Dotyczy to zarówno bezpieczeństwa, jak i prywatności.

Privacy Guide będzie znajdować się w ustawieniach przeglądarki i krok po kroku pokazywać, jak wprowadzić ustawienia bezpieczeństwa oraz wyjaśniać, co daje każde z nich. Ma być to pokazane w tak prosty sposób, że zrozumieją je nawet laicy. W ten sposób Google chce przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa w całym internecie. Czy to się powiedzie? Cóż, trudno powiedzieć, ale z pewnością niektórzy użytkownicy będą mogli lepiej przystosować ustawienia przeglądarki, dzięki czemu mniej narażą się na ryzyko.

