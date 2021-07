W Fortnite pojawi się nowa broń obcych. Sprawdź, co wiemy na jej temat

Niebawem w Fortnite może pojawić się nowa broń. Informacje na jej temat zostały znalezione w plikach gry. Ma się nazywać "Alien Prop Gun" i będzie posiadać unikalne cechy i możliwości. Za pomocą tej broni będziemy mogli "podnieść" przedmioty i zamienić się w nie.

Broń będzie działała w trybie battle royale. Epic Games ma wprowadzić jednak nieco utrudnień oraz ograniczeń. Skorzystanie z broni poinformuje wrogów o naszej orientacyjnej pozycji. Prawdopodobnie twórcy zastosują także limit wielkości przedmiotów, które będziemy mogli podnieść.

????️ Upcoming Alien Prop Gun Info



Ability:

- It appears with this gun, you'll be able to actually PICK the prop you want to turn into.

- You'll have a button for locking/unlocking yourself in place

- According to @HYPEX, this prop gun will have a cooldown on it between uses.



/1 pic.twitter.com/pYe0t7cLcs