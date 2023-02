W Galaxy S23 brakuje jednej istotnej funkcji, którą znajdziecie w iPhone'ach 14!

Nowy flagowiec Samsunga nie otrzymał opcji, która pojawiała się we wczesnych przeciekach na temat urządzenia.

We wrześniu zeszłego roku Apple zaprezentowało iPhone'a 14, czyli najnowszego smartfona amerykańskiej marki. Debiut urządzenia nie odbył się bez kontrowersji, a użytkownicy narzekali na małą ilość zmian w podstawowych modelach oraz ogromny wzrost cen wszystkich wariantów flagowca. iPhone 14 Pro oraz iPhone Pro MAX otrzymały kilka istotnych usprawnień takich jak Dynamic Island, nowy aparat oraz mocniejszy procesor, ale tańsze wersje smartfona niemalże w ogóle nie różnią się od modelu 13 Pro z 2021 roku.

Jedną z niewielu istotnych zmian, które Apple wprowadziło do wszystkich modeli była łączność satelitarna. Opcja trafiła zarówno do podstawowych wariantów flagowca, jak i tych oznaczonych dopiskiem "Pro". Niestety nie wszyscy właściciele nowych iPhone'ów mogą się nią cieszyć. Funkcja trafiła już do niektórych krajów europejskich, ale wciąż brakuje jej w Polsce. Jako, że w sieci pojawiało się sporo przecieków na temat pojawienia się tej samej opcji w Galaxy S23, to miałem cichą nadzieję, że zostanie ona faktycznie dodana do smartfonów i - w przeciwieństwie do Apple - udostępniona także polskim użytkownikom.

Tak się jednak nie stało, a podczas wczorajszej prezentacji flagowców Samsunga producent nie wspomniał o łączności satelitarnej. Szkoda, ponieważ procesor, na którym oparty został Galaxy S23 (Snapdragon 8 Gen 2) posiada taką opcję, a więc wbudowanie nowej funkcji byłoby możliwe.