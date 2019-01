W Gdyni powstaje właśnie jedna z najnowocześniejszych placówek edukacyjnych na świecie

Gdynia podpisała umowę z Microsoftem, na mocy której obie strony wyznaczyły wspólne cele w obszarze cyfrowej transformacji edukacji. Już na etapie budowy i zagospodarowania placówki, strony będą współpracować na rzecz tworzenia szkoły zaawansowanej technologicznie i otwartej na wiedzę z całego świata. XVII Liceum Ogólnokształcące będzie pierwszą taką szkołą w centralnej części Europy oraz jedną z 18 placówek zrzeszonych w ramach programu Microsoft Flagship School na świecie.

„Gdynia oferuje edukację na najwyższym poziomie, wyniki osiągane przez uczniów naszych szkół plasują nas w krajowej czołówce” – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. – „Cieszy nas bardzo, że dzięki współpracy z Microsoftem będziemy mogli poszerzyć naszą ofertę edukacyjną i wprowadzić ją na jeszcze wyższy poziom. Po raz kolejny jako pierwsi Polsce przecieramy szlaki i liczymy, że za nami pójdą kolejne miasta. Bo dobra edukacja młodzieży to podstawa rozwoju w każdej dziedzinie życia.”

Pierwszy dzwonek na lekcje w nowym XVII Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni zadzwoni już we wrześniu 2019 roku. W tej chwili prace trwają, a szkoła, która powstaje w ramach współpracy i działań Gdyni i Microsoft będzie jedną z 18 na całym świecie, które od fundamentów aż po szkolne ławki oraz narzędzia edukacyjne budowane są w ramach projektu Microsoft Flagship School. W Europie, flagowe szkoły znajdują się w Grecji oraz na Malcie.

Microsoft Flagship School to program, który jako jedyny wspiera rozwój placówek edukacyjnych już na etapie budowy fundamentów. Microsoft wspólnie z władzami poszczególnych miast zapewnia pomoc na etapie budowy, urządzania wnętrz, wyposażenia ich w niezbędne narzędzia, a także na płaszczyźnie zarządzania i wsparcia dla nauczycieli oraz uczniów. Czterokondygnacyjny budynek szkoły (wraz z podstawówką) pomieści około 700 uczniów w 26 oddziałach, a dwukondygnacyjne przedszkole to miejsca dla około 200 dzieci w 8 oddziałach. Nie zabraknie też biblioteki, świetlic, pracowni komputerowych i jadalni. Budynek szkoły będzie połączony łącznikiem z budynkiem sportowym. Całość kosztów budowy, 69 milionów złotych, zostanie pokryta z budżetu miasta.

„W naszym liceum, które już we wrześniu przeniesie się do nowej placówki, staramy się uczyć młodych ludzi w tempie, które kształtują nowe technologie. Kadra ciągle się rozwija i kształci. Aż 5 naszych nauczycieli zostało wyróżnionych przez Microsoft i jest członkami społeczności Microsoft Innovative Educator Experts. Nie tak dawno, w marcu, ja sama miałam przyjemność uczestniczyć w wyjątkowym zebraniu edukatorów z całego świata, które odbyło się w Singapurze” – mówi Oktawia Gorzeńska, dyrektor XVII Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni. – „Konferencja w Singapurze była wyjątkową okazją do tego, by jeszcze lepiej zgłębić tajniki cyfrowego świata, a technologie, które poznałam, mogę na co dzień przekazywać uczniom w naszej szkole.”

Cyfrowa transformacja dotarła do gdyńskiego liceum jeszcze przed przystąpieniem do programu. W czerwcu 2017 roku placówka dołączyła do grupy modelowych Szkół w Chmurze. Uczniowie oraz nauczyciele na co dzień uczą się ze wsparciem narzędzi i technologii Microsoft.