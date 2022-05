W Google mogą pojawić się Twoje dane. Teraz możesz je usunąć

Google umożliwi usunięcie z wyszukiwarki danych kontaktowych, ale nie w każdym przypadku.

Serwis Google pozwoli na usuwanie osobistych danych kontaktowych z wyników wyszukiwania. Do tej pory można było usunąć swoje informacje kontaktowe z Google tylko w przypadku, gdy pojawiły się tam w wyniku wyłudzenia (doxxingu). Obecnie amerykański gigant umożliwi usuwanie danych na żądanie użytkownika, jednak nie w każdym przypadku. Osobiste dane kontaktowe to między innymi imię, nazwisko, adres, adres e-mail czy numer telefonu. Do niedawna tego typu danych nie można było usunąć z wyników wyszukiwania na życzenie.

Google postanowił zmienić swoje zasady i pozwolić użytkownikom na zgłaszanie informacji do usunięcia z powodu możliwości wykorzystania ich do oszustw lub kradzieży tożsamości. Koncern jednocześnie ostrzega, że usunięcie informacji z wyszukiwarki nie oznacza, że nie będą one dostępne przez internet. Aby usunąć dane z niezależnych stron WWW, należy zwracać się do ich administratorów. Niestety, mogą oni nie zareagować na prośby usunięcia danych lub będą one dalej dostępne w zarchiwizowanych wersjach witryn. Informacje mogą też być dostępne w internecie, w lokalizacjach znanych tylko przestępcom.

Google na żądanie usunie link prowadzący do strony z różnymi danymi kontaktowymi lub tylko w przypadku, gdy będą one zawierać imię i nazwisko. Koncern nie usunie linków do danych zawartych w szeroko dostępnych materiałach prasowych oraz w oficjalnych rejestrach administracji państwowej.

Źródło: BBC