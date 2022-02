W Holandii wykryto nowy wariant wirusa HIV

Nowy wariant wirusa HIV ma wysoką "zjadliwość" i powoduje szybszy postęp choroby.

Naukowcy poinformowali w czwartek (3 lutego) na łamach czasopisma Science o nowym wariancie wirusa HIV, który prawdopodobnie powoduje szybszy rozwój AIDS.

Ludzki wirus niedoboru odporności (HIV) infekuje i niszczy komórki CD4 w organizmie, powodując gwałtowny spadek ich liczby i przeobrażając się w AIDS. U osób zarażonych nowo odkrytym wariantem HIV o nazwie VB, liczba CD4 spada około dwukrotnie szybciej niż u osób zarażonych blisko spokrewnionymi szczepami, czyli należącymi do tego samego podtypu genetycznego (B).

Przy braku leczenia wirusa VB u zarażonych osób AIDS może rozwinąć się już w ciągu dwóch do trzech lat od początkowej diagnozy. W przypadku innych wersji wirusa trwa to średnio około sześciu do siedmiu lat. Autor badania, Chris Wymant z Uniwersytetu Oksfordzkiego dodaje:

Odkryliśmy, że przeciętnie osoby z tym wariantem powinny przejść od diagnozy do zaawansowanego HIV w ciągu dziewięciu miesięcy, jeśli nie rozpoczną leczenia i jeśli zostaną zdiagnozowane po trzydziestce.

W trakcie badania zespół zidentyfikował aż 17 osób zarażonych VB, w tym piętnaście z nich pochodziło z Holandii, jedna ze Szwajcarii, a jedna z Belgii.

Okazuje się jednak, że mimo wysokiej zjadliwości wariantu VB, leczenie go standardowymi preparatami antyretrowirusowymi działa równie dobrze, jak w przypadku innych wersji wirusa.

Czy nowy wariant jest więc powodem do zmartwień? Według Joela Wertheima, jednego z naukowców zajmujących się tym przypadkiem, powinniśmy być spokojni:

Znalezienie tego wariantu podkreśla znaczenie wytycznych, które już istniały: osoby zagrożone zarażeniem HIV mają dostęp do regularnych testów umożliwiających wczesną diagnozę, a następnie natychmiastowe leczenie… Zasady te odnoszą się w równym stopniu do wariantu VB.

