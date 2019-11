W Instagramie pojawi się ukrywanie polubień i wyświetleń

Nowe rozwiązanie ma trafić do użytkowników na terenie Stanów Zjednoczonych już w przyszłym tygodniu. Podobne eksperymenty przeprowadzano już w innych regionach.

CEO Instagrama - Adam Mosseri powiedział w piątek, że aplikacja na urządzenia mobilne zacznie ukrywać polubienia u niektórych użytkowników na terenie Stanów Zjednoczonych już w przyszłym tygodniu.

Źródło: instagram

Pomysł polega na tym, aby spróbować zmniejszyć nieco wartość Instagram'a i sprawić, by nie był tylko konkursem na ilość polubień. Informacja została przekazana przez Mosseri'ego, który ogłosił ją na konferencji Wired25 w San Francisco. Nie powiedział on, ilu amerykańskich użytkowników weźmie udział w eksperymencie.

Instagram zaczął testować ukrywanie polubień w Kanadzie wiosną tego roku, a następnie rozszerzył eksperyment w lipcu na Australię, Brazylię, Irlandię, Włochy, Japonię i Nową Zelandię. Użytkownicy Instagram'a nadal będą mobili zobaczyć liczbę polubień i wyświetleń wideo, którą otrzymali, ale opinia publiczna nie będzie w stanie uzyskać dostępu do tych danych.

Rozszerzenie tego programu testowego na kluczowy, lokalny rynek Stanów Zjednoczonych może wskazywać, że Instagram uzyskał obiecujące rezultaty dzięki ukrywaniu polubień. Bardzo możliwe, że w przyszłości opcja ta pojawi się u wszystkich użytkowników. Eksperyment połączony był z badaniami mediów społecznościowych, które mają wpływać na zwiększenie niepokoju. Teraz firmy technologiczne starają się odwrócić trend i spowodować, aby ich portale nie angażowały swoich użytkowników w tak dużym stopniu.

Użytkownicy Instagram'a, którzy zostali wytypowani do testów w krajach takich, jak Kanada i Australia powiedzieli portalowi CNET w sierpniu, że ich zdaniem ruch może pomóc poprawić zdrowie psychiczne i samopoczucie użytkowników, ponieważ przestaną się oni porównywać do swoich znajomych. Z drugiej strony pojawiły się pewne obawy, że ukrycie polubień może doprowadzić do spadku popularności usługi oraz zmniejszenia się aktywności użytkowników, która wpłynie na mniejszą ilośc komentarzy i polubień w przyszłości.

Mosseri informuje, że nie wie czy ukrywanie polubień wpłynie na samopoczucie użytkowników, a w szczególności nastolatków, ale firma chce zmniejszyć niepokój i dysproporcje społeczne. Dodano także, że Instagram nie ma żadnych naukowych dowodów, które potwierdziłyby, że ukrywanie polubień wpływa pozytywnie na zdrowie psychiczne.

Źródło: cnet.com