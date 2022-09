W Kauflandzie pojawił się bezworkowy odkurzacz popularnej marki za mniej niż 300 zł! Tylko przez tydzień [19.09.2022]

W sklepie Kaufland co tydzień możemy liczyć na nowy asortyment. Tym razem do oferty trafił odkurzacz znanej i lubianej marki. W dodatku kosztuje zaledwie 299 zł.

Nowa oferta sklepu Kaufland, obowiązująca od dziś, jak zawsze jest pełna przydatnych urządzeń AGD. Wśród nich wypatrzyliśmy odkurzacz jednego z najpopularniejszych producentów. Co więcej, ten produkt jest dostępny w bardzo przystępnej cenie, co jeszcze bardziej zachęca do odwiedzenia sklepu sieci Kaufland. Co to za odkurzacz? Czy warto na niego polować?

PHILIPS Odkurzacz cylindryczny FC9330/09 dostępny w Kauflandzie

To bezworkowy odkurzacz, wyposażony w technologię PowerCyclone 5, która ma za zadanie oddzielać kurz od powietrza. Zbiornik na kurz ma pojemność aż 1,5 l. Można go odczepić jedną ręką i sprawnie opróżnić. Co więcej, w urządzeniu zastosowano filtr, który można myć pod bieżącą wodą. W zestawie, oprócz głównej szczotki, znajdziemy też ssawkę szczelinową oraz szczotkę do mebli i tapicerki. Promień działania tego odkurzacza wynosi ok. 9 m, a moc – 650 W.

Cena: 299 zł Więcej informacji

Co jeszcze znajdziemy w aktualnej ofercie sieci Kaufland? Sprawdź tutaj!

