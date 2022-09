W Lidlu będą dwa hity – nie przegap! To będzie jedyna szansa na ich zakup [02.09.2022]

W najnowszej ofercie sieci Lidl pojawią się dwa urządzenia, które przydadzą się podczas przygotowań do nadchodzącej jesieni. W dodatku, jak zawsze, w lidlowej cenie. Warto zwrócić na nie uwagę – już jutro w ofercie!

Powoli nadchodzi jesień. Niezależnie od tego, czy masz ogródek, ogród czy działkę – te sprzęty z najnowszej oferty Lidla przydadzą ci się z pewnością.

O tym samym pomyślał najwyraźniej Lidl – już jutro do dyskontu trafią dwa bardzo ciekawe urządzenia. Mowa o odkurzaczu do liści oraz wertykulatorze i areatorze.

Co ważne, tych produktów nie kupimy w sklepie internetowym. Jedyna okazja na zakup w sklepie stacjonarnym będzie 3 września 2022 roku, czyli już od najbliższej soboty. Jeśli więc interesuje cię ta oferta, warto zajrzeć tego dnia do najbliższego sklepu Lidl.

PARKSIDE Elektryczny odkurzacz do liści 2600 W z rozdrabniaczem i dmuchawą

To urządzenie 3 w 1: mocna dmuchawa, wydajny odkurzacz i funkcja rozdrabniacza. Wygodę użytkowania ma zapewniać pas naramienny o regulowanej długości z karabińczykiem. Odkurzacz ma duży otwór wlotowy, a jego pojemność wynosi 34 l. Urządzenie cechuje się liczbą obrotów na poziomie 11000-14000 na minutę, maksymalną prędkością przepływu powietrza wynoszącą 260 km/h, a także maksymalną objętością ssania na poziomie 12 m sześc./min. Zbierane elementy można rozdrobnić maksymalnie do skali 10:1.

Odkurzacz do liści będzie dostępny w cenie 139 zł. Szczegóły znajdziesz pod tym linkiem.

PARKSIDE Wertykulator i aerator 2 w 1 PLV 1500 B1

Jest to urządzenie wielofunkcyjne 2 w 1 z 2 wymiennymi walcami roboczymi. W zestawie jest 1 walec wertykulatora z 10 podwójnymi nożami ze stali szlachetnej do regeneracyjnej pielęgnacji trawników oraz 1 walec aeratora z 44 giętkimi szponami stalówkowymi do zwalczania mchu i sfilcowanej trawy. Wertykulator posiada wydajny silnik o mocy 1500 W oraz centralną regulację głębokości roboczej w 4 zakresach i 1 opcja do transportowania. W zestawie znajdziemy zbiornik z okienkiem do podglądu poziomu wypełnienia oraz komfortowy pałąk prowadzący o regulowanej wysokości z uchwytem i odciążnikiem kabla. Sprzęt ma mocną obudowę z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego z centralnym uchwytem do transportu, a także tylne kółka celem stabilizacji i przełącznik bezpieczeństwa i automatyczne zabezpieczenie przed przeciążeniem silnika. Producent zadbał o możliwość składania, co pozwala na zaoszczędzenie miejsca. Dodatkowo, w zestawie znajdziemy uchwyt naścienny.

Wertykulator będzie dostępny w cenie 399 zł. Szczegóły znajdziesz pod tym linkiem.

Oprócz tego w sobotniej ofercie znajdziemy: sekator teleskopowy z piłą, który będzie dostępny w cenie 199 zł. Szczegóły znajdziesz pod tym linkiem, stacje pogodową sterowaną radiowo za 39,99 zł oraz Reflektor solarny LED z czujnikiem ruchu także za 39,99 zł.

