W Lidlu będą dwa hity – nie przegap! To będzie jedyna szansa na ich zakup [18.01.2023]

W najnowszej ofercie sieci Lidl pojawią się dwa urządzenia, które powinny znaleźć się w każdym domu. W dodatku, jak zawsze, w lidlowej cenie. Warto zwrócić na nie uwagę – już od przyszłego czwartku w ofercie!

Zima w pełni. Jednak niebawem niespiesznie zacznie zbliżać się wiosna. To zatem idealny moment, by przygotować się na wiosenne porządki. O tym samym pomyślał najwyraźniej Lidl – do dyskontu lada dzień trafią dwa bardzo ciekawe urządzenia. Mowa o odkurzaczach pionowych, które przydadzą się w każdym domu.

Jedyna okazja na zakup w sklepie stacjonarnym będzie od 19 stycznia 2023 roku, czyli już od przyszłego czwartku! Jeśli więc interesuje cię ta oferta, warto wówczas zajrzeć do najbliższego sklepu Lidl. Warto? Sprawdźmy!

SILVERCREST Odkurzacz ręczny akumulatorowy z technologią cyklonową 130 W

2 w 1: odkurzacz ręczny lub podłogowy

nowoczesna technologia cyklonowa do bezworkowego odkurzania

zasilany akumulatorowo - zasięg odkurzacza nie jest uzależniony od długości przewodu sieciowego

wyjątkowo czyste powietrze wylotowe dzięki filtrowi EPA 12

usuwa aż do 99,99% bakterii na powierzchniach twardych

skuteczne czyszczenie bez chemikaliów lub środków

2 tryby ssania: MAX lub ECO

szczotka do podłóg z przegubem obrotowym 180°

lekki i poręczny

kompaktowa konstrukcja ułatwia przechowywanie i przenoszenie urządzenia

do każdego rodzaju podłóg

pojemnik na kurz: 0,6 l

Odkurzacz będzie dostępny w cenie 279 zł zamiast 299 zł. Szczegóły znajdziesz pod tym linkiem.

SILVERCREST Odkurzacz ręczny bezworkowy 2 w 1, 600 W

2 w 1: odkurzacz ręczny lub podłogowy

technologia cyklonowa - odkurzanie bez worka

z filtrem HEPA

odczepiany pojemnik na kurz o poj. 600 ml

aluminiowa rura teleskopowa: ok. 40-64 cm

dł. przewodu sieciowego: 6 m

Odkurzacz będzie dostępny w cenie 169 zł. Szczegóły znajdziesz pod tym linkiem.

