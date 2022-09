W Lidlu będą dwa hity – nie przegap! To będzie jedyna szansa na ich zakup [23.09.2022]

W najnowszej ofercie sieci Lidl pojawią się dwa urządzenia, które powinny znaleźć się w każdym domu. W dodatku, jak zawsze, w lidlowej cenie. Warto zwrócić na nie uwagę – już od dziś w ofercie!

Powoli nadchodzi jesień. Więcej czasu zaczynamy spędzać w domu – to idealny czas, by odpowiednio wyposażyć swoją kuchnię.

O tym samym pomyślał najwyraźniej Lidl – do dyskontu trafiły dwa bardzo ciekawe urządzenia. Mowa o automatycznym ekspresie ciśnieniowym do kawy oraz spieniaczu do mleka. Więcej o powodach tej atrakcyjnej oferty przeczytasz pod tym linkiem.

Jedyna okazja na zakup w sklepie stacjonarnym będzie od 22 września 2022 roku, czyli już jutro! Jeśli więc interesuje cię ta oferta, warto wówczas zajrzeć do najbliższego sklepu Lidl. Kupując w sklepie stacjonarnym, unikniemy kosztów wysyłki i czasu oczekiwania na wysyłkę i doręczenie zamówienia. Skusisz się? Naszym zdaniem warto. Przyjrzyjmy się bliżej tym sprzętom.

PHILIPS Automatyczny ekspres do kawy 1500 W EP1220/00

funkcja "Moja Kawa" - personalizacja intensywności i ilości kawy

w zestawie: łyżka do kawy, pasek testowy twardość wody, tubka smaru

tackę ociekową można myć w zmywarce

aż 15 barów

ceramiczny młynek z 12-stopniową regulacją

funkcja utrzymywania temperatury wody pomiędzy 90 a 98°C

filtr aquaclean

pyszna mleczna pianka dzięki spieniaczowi do mleka

pojemność zbiornika wody 1,8 l

intuicyjny ekran dotykowy umożliwia łatwe wybranie ulubionego rodzaju kawy

ceramiczne młynki zapewniają trwałość i precyzję mielenia

wyjmowany blok zaparzający można szybko umyć pod bieżącą wodą

automatyczne przypomnienia o konieczności odkamienienia

W sklepach ekspres będzie dostępny w cenie 1199 zł. Szczegóły znajdziesz pod tym linkiem.

SILVERCREST Spieniacz do mleka »EDS SMA 500 E1«, 500 W

perfekcyjnie spienione mleko w krótkim czasie

z funkcją spieniania na zimno

wysokiej jakości powłoka nieprzywierająca

konsystencja mlecznej pianki może być wybrana:

ciepła i twarda pianka mleczna

ciepła i kremowa pianka mleczna

podgrzać mleko z odrobiną pianki mlecznej

zimna pianka mleczna

w zestawie trzepaczka

podstawa 360°

automatyczne wyłączenie bezpieczeństwa i ochrona przed pracą na sucho

W sklepach spieniacz będzie dostępny w cenie 119 zł. Szczegóły znajdziesz pod tym linkiem.

SILVERCREST Elektryczny młynek do kawy SKME 180 B1, 180 W

z mechanizmem z wysokojakościowej stali szlachetnej

świeżo mielona kawa za jednym przyciśnięciem

na ok. 8-9 filiżanek zaparzonej kawy

przezroczysta pokrywka do kontroli stopnia zmielenia

Cena: 49,99 zł

SILVERCREST Elektryczny młynek do kawy SKKM 200 A1, 200 W

młynek do kawy z żarnem stożkowym z wysokogatunkowej stali szlachetnej

świeżo mielona kawa za jednym przyciśnięciem

idealny do wszystkich ekspresów do kawy (takich jak ekspresy przelewowe, zaparzacz do kawy, ekspres do espresso i wiele innych)

ustawienie stopnia zmielenia na 35 różnych poziomach

możliwa do ustawienia ilość zmielonej kawy na 1-14 filiżanek (sterowana czasowo)

funkcja auto off po osiągnięciu wymaganej ilości kawy

zbiornik na mieloną kawę ze zdejmowaną pokrywą i gumowym korkiem

zdejmowane, łatwe do czyszczenia żarno

uchwyt kolby do bezpośredniego dozowania dla ekspresów do espresso i ekspresów kolbowych

pojemność: ziarna kawy ok. 250 g

zbiornik na zmieloną kawę, pokrywa zbiornika na zmieloną kawę, pokrywa zbiornika na ziarna kawy i uchwyt kolby nadają się do mycia w zmywarce

Cena: 249 zł

